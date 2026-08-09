Penutupan Bursa Transfer dengan Rapor Merah: Transaksi Costa Kuras Kas Musim Panas Al Nassr!

Laporan media mengungkap situasi di balik layar pada jam-jam terakhir sebelum Al Nassr Arab Saudi mengumumkan secara resmi kesepakatan dengan pemain Portugal, Samu Costa, dalam transfer yang datang setelah berminggu-minggu kesepakatan dan persetujuan, namun pada saat yang sama membawa kejutan mengejutkan terkait sisa anggaran "sang klub global" selama bursa transfer musim panas saat ini.

Sumber-sumber surat kabar "Asharq Al-Awsat" Arab Saudi menjelaskan bahwa manajemen Al Nassr mencapai kesepakatan pada Senin pagi dengan Liga Sepak Bola Profesional Arab Saudi, yang mengizinkan klub untuk menuntaskan transfer Costa, mengingat kontrak tersebut akan dilakukan di luar anggaran langsung klub, dengan alokasi program rekrutmen menanggung seluruh biaya transfer.









Menurut sumber-sumber tersebut, Al Nassr dan Real Mallorca Spanyol telah mencapai kesepakatan akhir mengenai kepindahan pemain sekitar satu setengah bulan lalu, namun pengumuman resmi tertunda karena penyelesaian persetujuan dan prosedur finansial yang terkait dengan transfer.

Jam-jam yang berlangsung dari Minggu pagi hingga sore hari menyaksikan penyelesaian dan penandatanganan kontrak resmi antara Al Nassr dan Mallorca, setelah memperoleh persetujuan yang dibutuhkan, sebelum klub kemudian mengumumkan penuntasan kontrak dengan gelandang Portugal tersebut.

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Namun kejutan datang langsung setelah transfer ditutup, setelah manajemen Al Nassr diberitahu bahwa anggaran yang dialokasikan untuk klub dalam program rekrutmen selama periode transfer musim panas saat ini telah habis.

Dengan demikian, transfer Costa bukan sekadar tambahan baru bagi skuad Al Nassr, melainkan menghabiskan seluruh jumlah yang dialokasikan untuk klub dari program rekrutmen musim panas ini, yang menempatkan manajemen dalam posisi sulit jika masih ingin memperkuat posisi lain sebelum bursa transfer ditutup.

Perkembangan ini datang di saat Al Nassr membutuhkan lebih dari satu perkuatan, terutama setelah kepergian Marcelo Brozovic, dengan adanya kebutuhan di posisi lain, yang membuka pintu bagi pertanyaan besar mengenai kemampuan "sang klub global" untuk melengkapi skuadnya tanpa alokasi tambahan, atau menempuh solusi lain pada periode mendatang.