Setahun lalu, Lennart Karl mulai mencuri perhatian bersama FC Bayern. Gol pertamanya untuk tim utama Bayern ia cetak ke gawang Club Brugge, sekaligus menjadikannya pencetak gol asal Jerman termuda dalam sejarah Liga Champions. Gol itu bukan hanya bersejarah, melainkan juga indah. Karl lebih dulu melewati lawan dengan dribel apik, lalu melepaskan tembakan akurat ke pojok kanan atas gawang. Para penggemar FC Bayern bahkan memilihnya sebagai gol terbaik bulan Oktober.

Gol itu membuat pemain sayap kanan yang saat itu baru berusia 17 tahun tersebut menjadi sorotan di seluruh Eropa. Kehebohannya segera berkembang ke arah yang tak biasa. Pengamat televisi asal Inggris, Micah Richards, misalnya, membacakan puisi karangannya tentang Karl secara langsung di televisi: "Karl Lennart muda, dengan ketenangan seorang bijak, bermain jauh melampaui usianya. Dengan kreativitas dan semangat, ia membawa Bayern lebih tinggi. Bintang yang menerangi panggung, muncul dan langsung mencuri perhatian. Ia jelas berada di jalur yang benar."

Karl juga mencetak gol dalam dua penampilan berikutnya di Liga Champions, melawan FC Arsenal dan Sporting Lisbon. Ia pun menggantikan Kylian Mbappe sebagai pemain termuda yang mencetak gol dalam tiga pertandingan Liga Champions berturut-turut. Pada musim gugur 2025 itu, Karl bermain dengan begitu lepas. Mengenangnya kini terasa menyedihkan karena kebebasan bermain itu sudah lama hilang. Justru di Liga Champions, ajang yang dulu mengangkat namanya, Karl kini mengalami titik terendah sementara dalam karier profesionalnya.

Dalam hasil imbang 3:3 melawan Viking Stavanger, pelatih Vincent Kompany menurunkannya sebagai starter untuk ketiga kalinya musim ini. Catatan Karl: dua tembakan yang tidak berbahaya, tak satu pun dribel berhasil, tak satu pun duel dimenangi, pressing balik yang buruk dalam proses terciptanya gol 0:2, lalu ditarik keluar saat jeda. Apa yang terjadi pada pemain ajaib ini?

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Musim debut Lennart Karl yang mendebarkan berakhir dengan absennya ia dari Piala Dunia

Mari mulai dari kunjungannya ke sebuah klub penggemar pada jeda musim dingin lalu. Saat itu, ia menyebut Real Madrid sebagai "klub impian saya", pernyataan yang tentu saja memicu perdebatan besar. Untuk pertama kalinya, Karl menjadi sorotan publik bukan karena penampilannya di lapangan.

Pada awal paruh kedua musim, permainan Karl jauh lebih redup dan kurang beruntung dibandingkan pada musim gugur. Salah satu gambarannya muncul dalam pertandingan melawan TSG Hoffenheim pada awal Februari, ketika ia tersandung setelah melakukan serangkaian gerak tipu yang berlebihan. Bola keluar lapangan, sementara lawannya, Alexander Prass, mengacungkan jempol untuk mengejeknya. Karl pun mulai sesekali menghabiskan seluruh pertandingan di bangku cadangan. Sejak Maret, ia kembali tampil gemilang, sebelum robekan otot paha menghentikan langkahnya.

Seolah ingin tetap menarik perhatian selama absen akibat cedera, Karl muncul di tribune Allianz Arena dengan busana serba merah muda yang tak biasa saat leg kedua perempat-final Liga Champions melawan "klub impiannya", Real Madrid. Seperti ucapannya tentang Real, penampilan itu juga memicu perdebatan publik: Bolehkah ia melakukannya? Tentu saja boleh! Namun, apakah segala konsekuensi yang menyertainya membantu Karl berkonsentrasi pada sepakbola adalah pertanyaan lain.

Karl kembali tepat menjelang akhir musim dan menuntaskan musim pertamanya dengan catatan impresif berupa 1.984 menit bermain dan 17 kontribusi gol yang bahkan lebih mengesankan. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann pun memasukkannya ke skuad Piala Dunia dan bahkan membuka peluang baginya untuk menjadi starter. Karl dianggap sebagai tumpuan harapan besar Jerman, sampai ia kembali mengalami robekan otot saat latihan dan harus meninggalkan kamp timnas Jerman dengan berlinang air mata. Rehabilitasi, bukan Piala Dunia.

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Lennart Karl: Cetak gol di Elversberg, tetapi tetap bukan pemenang

Karl melewatkan seluruh persiapan pramusim bersama FC Bayern dan baru kembali bermain sebagai pemain pengganti dalam laga pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart. "Itu perjalanan yang sangat, sangat berat," kenangnya saat itu. Justru ketika ia untuk pertama kalinya menjadi starter melawan FC Schalke 04 pada awal September, FC Bayern melakukan kesalahan pertamanya musim ini.

Melawan SV Elversberg, Karl kembali mendapat kesempatan menjadi starter dan bahkan mencetak gol. Namun, setelah pertandingan, ia tetap tidak tampak sebagai pemenang. Salah satu alasannya adalah selebrasinya yang provokatif tanpa perlu di depan tribune suporter Elversberg, yang membuatnya terus disoraki. Selain itu, Kompany menariknya keluar sebagai bagian dari empat pergantian pemain tepat setelah Elversberg menyamakan kedudukan. Baru setelah pergantian itu Bayern tampil lebih baik dan akhirnya menang 2:1.

Karl absen dalam penampilan gemilang Bayern melawan Union Berlin berikutnya karena masalah otot. Bersama timnas Jerman, ia tampil redup pada penampilan pertamanya di bawah Jürgen Klopp. Kini, ia ditarik keluar saat jeda di Stavanger.

Lennart Karl di FC Bayern: Rekan-rekannya juga kesulitan

Naik turunnya performa seperti ini sepenuhnya wajar dalam perkembangan seorang pemain berusia 18 tahun. Fakta bahwa situasinya saat ini terkadang sudah disebut sebagai krisis justru terutama menunjukkan betapa pesat perkembangannya musim lalu. Para penggemar dan petinggi klub tidak lagi memandang Karl sebagai pemain berbakat semata, melainkan sebagai anggota penuh skuad. Harapan terhadapnya pun menyesuaikan. Satu hal juga jelas: siapa pun yang secara sadar mengundang pro dan kontra (Real sebagai klub impian, busana merah muda, rentetan gerak tipu, selebrasi di depan tribune suporter Elversberg) otomatis mendapat sorotan publik lebih besar. Penilaian terhadapnya pun menjadi lebih tajam, ke segala arah.

Di lapangan, keberanian merupakan salah satu kekuatan utama Karl. Ia bukan pemain yang sekadar menjalankan tugas dengan aman. Dalam aksinya, baik saat menggiring maupun menembak, ia gemar mengambil risiko besar. Hasilnya bisa sama sekali tidak berjalan baik atau justru luar biasa. Karena itu, Karl lebih bergantung pada performa, momentum, dan kebebasan bermain dibandingkan banyak pesepakbola lain. Saat ini, semua itu tidak ia miliki. Pada suatu saat nanti, semuanya akan tiba-tiba kembali. Musim semi lalu pun ia kembali tampil gemilang setelah melewati pekan-pekan sulit. Untuk saat ini, Karl masih patut diberi ruang untuk melalui fase seperti itu tanpa tekanan berlebihan. Namun, agar bisa bertahan dalam jangka panjang di FC Bayern, ia harus secara bertahap membuat penampilannya lebih konsisten, terutama saat bekerja tanpa bola.

Karl pasti akan terus mendapat kesempatan bermain karena skuad yang kecil dan jadwal pertandingan yang padat, terlebih rekan-rekannya di lini serang Bayern juga sedang kesulitan karena berbagai alasan. Ismael Saibari, yang masuk menggantikannya saat jeda di Stavanger, kembali ditarik keluar menjelang akhir pertandingan. Jamal Musiala masih berusaha kembali bermain. Serge Gnabry baru dalam proses menemukan lagi performa terbaiknya setelah cedera. Luis Diaz terlihat bermain tegang selama beberapa pekan terakhir. Michael Olise harus absen karena skorsing dalam pertandingan Liga Champions berikutnya melawan FC Arsenal setelah diusir dari lapangan di Stavanger. Mungkin panggung terbesar itulah waktu yang tepat bagi kebangkitan besar Karl.