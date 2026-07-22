Di minggu kedua pramusim ini, pemain baru Hertha BSC berusia 16 tahun itu kembali berlatih sendirian, terpisah dari rekan-rekan setim barunya. Ia hanya diperbolehkan menjalani latihan individu karena pihak Leverkusen merasa khawatir terhadap bakat luar biasa ini.

Pasalnya, Eichhorn masih menderita akibat infeksi saluran pencernaan yang parah, yang dideritanya segera setelah dimulainya sesi latihan pada Senin lalu. Akibatnya sangat drastis: penurunan berat badan yang sangat drastis. Remaja yang memang bertubuh kurus ini dilaporkan telah kehilangan lima kilogram dalam waktu lima hari. Oleh karena itu, bergabung dalam latihan bersama tim masih belum memungkinkan.

Untuk mencegah kemungkinan cedera akibat kondisi tubuhnya yang lemah, Eichhorn saat ini hanya berlatih dengan beban ringan bersama para pelatih rehabilitasi di luar lapangan atau di ruang kebugaran. Eichhorn harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum ia diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di bawah asuhan pelatih baru, Carles Martinez. Menurut laporan surat kabar *Bild*, saat ini Eichhorn baru bisa melakukan beberapa latihan tendangan dan sprint ringan.

Kennet Eichhorn menolak tawaran dari FC Bayern München dan BVB

Oleh karena itu, Eichhorn juga tidak akan masuk dalam skuad untuk pertandingan persahabatan pada hari Sabtu melawan klub Regionalliga, Kickers Offenbach. Ia baru akan bergabung dengan tim pada hari-hari berikutnya. Tepat pada waktunya agar ia kembali dalam kondisi prima saat musim dimulai. Eichhorn bahkan berpeluang mendapatkan posisi starter. Dalam negosiasi dengan Leverkusen, ia telah dijanjikan bahwa ia akan menjadi pemain andalan di posisi gelandang tengah bertahan dalam formasi 4-3-3 yang disukai Martinez.

Musim lalu, Eichhorn berhasil menarik perhatian banyak klub papan atas saat membela Hertha, namun pada akhirnya ia secara sadar memilih untuk bergabung dengan proyek di Leverkusen. Menurut kabar yang beredar, ia menolak tawaran dari, antara lain, FC Bayern, BVB, Liverpool, dan PSG. Setidaknya bagi BVB dan Bayern, uang muka sebesar sepuluh juta euro yang diminta oleh penasihat Eichhorn tampaknya terlalu tinggi.

Dengan hanya 19 pertandingan di 2. Bundesliga sebagai modal, Eichhorn menandatangani kontrak hingga 2031 bersama Bayer. Juara 2024 tersebut dilaporkan telah membayar sekitar sembilan juta euro untuk jasanya melalui klausul pelepasan.

Statistik Kennet Eichhorn di tim senior Hertha BSC

Penampilan 19 Penampilan selama 90 menit 2 Gol 2 Umpan 0 Kartu kuning 7 Kartu merah 1



