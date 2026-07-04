Penunjukannya tampaknya sudah hampir pasti... Jerman bersiap mengambil langkah-langkah "belum pernah terjadi sebelumnya" bersama Klopp

Federasi Sepak Bola Jerman bersiap untuk mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modernnya, yaitu memberikan wewenang penuh dan hampir mutlak kepada pelatih Jürgen Klopp untuk memimpin proses pembenahan tim nasional, dalam upaya mengembalikan “Die Mannschaft” ke posisinya di antara tim-tim nasional terbaik dunia setelah kekecewaan terakhir di Piala Dunia.

Surat kabar Jerman "Bild" melaporkan bahwa penunjukan Klopp sebagai kepala staf teknis tim nasional hampir pasti, di mana federasi berencana memberinya ruang gerak kewenangan terluas dalam sejarah sepak bola Jerman.

Surat kabar Jerman tersebut menyebutkan bahwa Klopp akan memiliki kebebasan penuh dalam mengambil keputusan teknis dan administratif terkait tim nasional, termasuk pemilihan staf pelatih, penyusunan rencana strategis, serta restrukturisasi sistem kerja di dalam tim utama.

"Bild" mengungkapkan bahwa langkah pertama dalam arah baru ini adalah redistribusi peran di dalam federasi, di mana CEO masa depan Federasi Sepak Bola Jerman tidak akan terlibat langsung dalam urusan tim nasional, melainkan akan memfokuskan pekerjaannya pada pengembangan infrastruktur sepak bola Jerman di tingkat akar rumput dan pengembangan bakat.

Sedangkan pengelolaan tim nasional akan sepenuhnya berada di tangan Klopp dan direktur olahraga Rudi Völler, jika ia tetap menjabat, yang memberikan pelatih baru tersebut otonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pengambilan keputusan.

Klopp juga akan diberi kebebasan mutlak dalam memilih staf teknisnya, dengan kemungkinan untuk merekrut asisten mana pun yang dianggapnya cocok.

Surat kabar tersebut menyebutkan beberapa nama calon yang berpotensi bergabung dengan staf teknis baru, di antaranya Pepin Lenders, mantan asisten Klopp di Liverpool, yang dianggap sebagai salah satu orang terdekatnya, serta Per Mertesacker, mantan kapten tim nasional Jerman, yang namanya disebut-sebut sebagai pilihan potensial dalam tim teknis.

Klopp mendapat dukungan luas dari tokoh-tokoh berpengaruh di dunia sepak bola Jerman, termasuk manajemen Bayern München, yang memandang penunjukannya sebagai langkah penting untuk membangkitkan kembali antusiasme suporter dan mengembalikan semangat kompetitif yang hilang dari tim nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan-laporan menunjukkan bahwa wewenang yang akan diperoleh Klopp melampaui yang diberikan kepada Jürgen Klinsmann saat ia mengambil alih kepelatihan tim nasional pada tahun 2004; belum pernah ada pelatih Jerman yang memasuki negosiasi dari posisi tawar yang sekuat ini, di tengah tekanan besar yang dihadapi Federasi untuk memastikan penunjukan kandidat terbaik yang mungkin memimpin fase berikutnya.

Melalui langkah ini, Federasi Sepak Bola Jerman bertujuan untuk memberdayakan Klopp dalam merestrukturisasi tim nasional berdasarkan landasan baru, yang memadukan disiplin taktis dan semangat juang, sehingga mengembalikan Jerman ke jajaran tim-tim besar dan menjadikannya pesaing kuat untuk gelar Kejuaraan Eropa “Euro 2028”.