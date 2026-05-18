"Penunjukan Joey Kooij sebagai wasit untuk pertandingan sc Heerenveen melawan Ajax adalah keputusan yang sangat bodoh"

Mike Verweij merasa tak bisa dimengerti bahwa Joey Kooij ditunjuk sebagai wasit dalam laga sc Heerenveen melawan Ajax pada hari Minggu. Valentijn Driessen sama sekali tidak sependapat dengan pandangan rekan kerjanya di De Telegraaf.

''Pimpinan wasit seharusnya tidak pernah menugaskan Joey Kooij untuk pertandingan ini. Tapi mari kita tunda pembahasan itu hingga musim depan,'' demikian kata Verweij dalam podcast Kick-Off. ''Ajax tidak punya alasan untuk mengeluh. Jika bermain seburuk itu, jangan bersembunyi di balik soal penalti atau tidak. Atau bahwa lapangan tidak bagus.''

“Tapi penunjukan itu sangat bodoh,” keluh Verweij, yang memperkuat pendapatnya tentang wasit berusia 34 tahun itu. “Karena dia tidak pernah bisa melakukannya dengan benar. Jika dia memang menempatkan bola di titik penalti, maka menantu Frank de Boer lah yang memberi Ajax penalti yang sangat mudah. Sekarang dia tidak memberikannya, dan Kooij berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.”

“Mike hidup di dunia paralel. Karena saya tidak mendengar apa pun atau siapa pun tentang itu,” sambung Driessen langsung. Verweij membalas dengan mengatakan bahwa rekan kerjanya tidak aktif di media sosial, tapi Driessen tidak peduli. “Saya melihat di dunia nyata, dan menilai sendiri. Dan saya tidak butuh media sosial untuk itu. Dan bagi saya, Joey Kooij berada di atas semua pihak. Terlepas dari apakah dia menantu Frank de Boer atau tidak. Dia tidak memiliki jabatan di Ajax."

Verweij melanjutkan: “Saya juga tidak meragukan integritasnya, sama sekali tidak. Tapi dia seharusnya sendiri mengatakan kepada KNVB: saya tidak akan pernah bisa melakukannya dengan baik.” Komentar itu tidak membuat Driessen terkesan. “Untuk siapa dia tidak bisa melakukannya dengan baik? Untuk García? Dia adalah bagian dari kekacauan di Ajax.”

Kemarahan pelatih Ajax

García sangat kecewa setelah pertandingan atas keputusan Kooij yang tidak memberikan penalti kepada Ajax dan membiarkan pertandingan terus berlanjut meskipun hujan lebat. ''Ini adalah bentuk ketidakhormatan dari wasit karena tidak menghentikan pertandingan. Kami bermain untuk para penggemar dan mereka tidak bisa lagi menyaksikan sepak bola yang sesungguhnya karena kondisi cuaca. Saya mencoba mengangkat masalah ini kepada wasit keempat, tetapi saya tidak mendapatkan jawaban yang jelas,'' keluh pelatih Ajax tersebut kepada ESPN.

Verweij, mewakili De Telegraaf, menanyakan kepada KNVB mengenai pertandingan yang terganggu oleh hujan deras di Heerenveen. ''Keputusan untuk menghentikan sementara atau membatalkan pertandingan adalah kewenangan wasit. Meskipun ia bisa saja menghentikan pertandingan sementara mengingat kondisi cuaca, ia memilih untuk membiarkan pertandingan dilanjutkan.''