"Penunjukan Eenhoorn akan menjadi skenario terburuk bagi KNVB"

Ada kemungkinan Robert Eenhoorn akan menggantikan Dennis te Kloese yang akan hengkang sebagai direktur umum di Feyenoord. Menurut Valentijn Driessen, hal itu akan menjadi skenario terburuk bagi KNVB.

Kamis pekan lalu, Te Kloese mengumumkan pengunduran dirinya dari Feyenoord. Direktur umum dan teknis tersebut akan menutup pintu De Kuip pada 1 Juli.

Eenhoorn, yang telah bertahun-tahun menjabat sebagai direktur umum di AZ, disebut-sebut sebagai calon penggantinya. Ia lahir di Rotterdam dan tertarik untuk bekerja di Feyenoord.

Menurut Driessen, hal itu merupakan skenario mimpi buruk bagi KNVB, demikian tulisnya dalam kolomnya di De Telegraaf. “Dengan latar belakang olahraga Amerika-nya sebagai pemain bisbol di New York Yankees, Eenhoorn ternyata menjadi duri dalam daging di Zeist,” tulisnya di awal.

Sebagai direktur umum AZ, Eenhoorn menuduh KNVB tidak transparan mengenai pembagian keuangan. Ia juga menuduh asosiasi tersebut melakukan politik di balik layar.

“KNVB tidak berani tunduk pada hal ini. Sebuah kelompok pengarah yang kemudian dibentuk oleh klub-klub profesional lebih dari setahun yang lalu memberikan penilaian yang sangat kritis terhadap model kepengurusan dan kinerja amatir dari bagian profesional di KNVB,” tutup Driessen.



