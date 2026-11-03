Liga Sepakbola Profesional Arab Saudi mengumumkan penundaan pertandingan pekan ke-13 Liga Roshn, yang sedianya akan digelar pada periode 5 hingga 7 November ini, menyusul keputusan Konfederasi Sepakbola Asia untuk menjadwal ulang Piala Asia 2027 yang akan dituanrumahi oleh Kerajaan Arab Saudi.

Liga menegaskan, dalam sebuah pernyataan melalui situs resminya, bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari peninjauan menyeluruh terhadap kalender musim, dengan memanfaatkan ruang tambahan yang terbuka akibat perubahan jadwal turnamen kontinental, dengan tujuan mendistribusikan ulang pertandingan liga pada sisa periode musim, serta mencapai keseimbangan yang lebih baik antara jadwal pertandingan dan masa pemulihan serta pemulihan kesehatan para pemain.

Liga menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar lokakarya bersama klub-klub Liga Roshn untuk membahas usulan perubahan pada jadwal kompetisi, serta mendengarkan sudut pandang klub-klub terkait distribusi pekan dan pertimbangan yang berkaitan dengan kalender.

Hingga kini Liga belum menetapkan tanggal baru untuk pertandingan pekan ke-13, seraya menyebutkan bahwa pihaknya akan mengumumkan jadwal setelah menyelesaikan peninjauan dan menetapkan jadwal yang diperbarui, dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait.

Mengapa Piala Asia 2027 ditunda?

Keputusan Liga Arab Saudi ini muncul setelah Konfederasi Sepakbola Asia mengumumkan penundaan Piala Asia 2027, yang sedianya akan digelar di Arab Saudi pada periode 7 Januari hingga 5 Februari 2027.

Konfederasi memutuskan untuk menggelar turnamen pada jadwal barunya antara 23 Desember 2027 dan 21 Januari 2028, setelah berkonsultasi dengan Panitia Penyelenggara Lokal dan Federasi Sepakbola Arab Saudi, seraya menjelaskan bahwa keputusan tersebut muncul mengingat kondisi luar biasa yang tengah dialami kawasan, serta berbagai komplikasi logistik dan gangguan pada pergerakan perjalanan yang ditimbulkannya.