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Laporan media mengungkap jadwal kembalinya Nawaf Al-Aqidi, penjaga gawang Al-Nassr dan timnas Arab Saudi, untuk tampil dalam pertandingan pada periode mendatang, setelah cedera serius yang dialaminya selama periode lalu.

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Al-Oqaidi mengalami cedera pada sikunya, saat timnas Arab Saudi mengalahkan Kuwait dengan skor 1-0, pada September lalu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada laga pertama fase grup turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27".

Cedera tersebut membuat sang kiper Arab Saudi absen membela gawang timnas Arab Saudi di sisa pertandingan turnamen, serta pada jeda internasional selama November ini, di samping absennya dari Al-Nassr sepanjang periode lalu.

Al-Oqaidi menjalani operasi pada lokasi cedera di sikunya, di ibu kota Inggris, London, pada 16 Oktober lalu, untuk kemudian memulai perjalanan kembali ke lapangan sepak bola.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiah" Arab Saudi, Nawaf Al-Oqaidi memulai program pengobatan dan rehabilitasinya di pusat "Aspetar" di ibu kota Qatar, Doha, demi kembali tampil di pertandingan pada periode mendatang.

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Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kiper Arab Saudi itu akan membutuhkan waktu antara 4 hingga 6 pekan selama program ini, di mana ia menjalani latihan harian yang berlangsung selama 3 jam, sebelum menjalani masa evaluasi oleh dokter yang menanganinya.

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Setelah menjalani masa evaluasi, dokter yang menanganinya akan menentukan apakah kiper klub Al-Nassr itu bisa kembali tampil dalam latihan dan pertandingan secara normal, atau membutuhkan penyelesaian tahapan rehabilitasi untuk periode tambahan.

Hal ini terjadi di tengah pemantauan berkelanjutan dari tim medis klub Al-Nassr, dengan koordinasi bersama tim medis timnas Arab Saudi, sesuai yang diungkapkan akun "Al-Akhdar" di situs "X" sebelumnya.

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Ini berarti bahwa Al-Oqaidi tidak akan bisa kembali sebelum akhir Desember mendatang kira-kira, yang berarti ia akan absen dari turnamen Piala Asia 2027 seandainya digelar pada jadwalnya secara normal.

Sebelumnya, Kerajaan Arab Saudi direncanakan menjadi tuan rumah turnamen Piala Asia 2027 pada periode 7 Januari hingga 5 Februari mendatang, dengan partisipasi 24 timnas.

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Namun, Konfederasi Sepak Bola Asia memutuskan menunda turnamen Asia tersebut untuk digelar pada Desember tahun depan, hingga Januari 2028, karena kondisi logistik yang sedang dialami Kerajaan Arab Saudi.

Penundaan turnamen Piala Asia 2027 mungkin menjadi titik terang bagi Nawaf Al-Oqaidi, di mana ia akan berupaya kembali pada awal tahun depan, dan mencoba merebut kembali posisinya sebagai kiper utama di klub Al-Nassr, untuk kembali ke skuad timnas Arab Saudi.

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Perlu diingat bahwa Al-Oqaidi gagal mendapatkan tempat di susunan pemain utama di klub Al-Nassr sejak awal musim ini, di mana ia duduk sebagai cadangan kiper asal Brasil, Bento, sebelum cedera menjauhkannya dari partisipasi di pertandingan secara total.