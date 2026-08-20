Liga Roshan Arab Saudi akan menghadapi berbagai perubahan mendadak dalam jadwal pertandingannya, akibat keikutsertaan timnas dalam turnamen Piala Teluk Arab mendatang, "Khaleeji 27".

Kerajaan Arab Saudi menjadi tuan rumah edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab, yang akan berlangsung pada periode 23 September hingga 6 Oktober tahun ini, di kota Jeddah.

Surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadhiah" menyebutkan bahwa Liga Roshan akan melakukan berbagai perubahan pada jadwal pertandingan, berdasarkan permintaan dari pelatih asal Yunani Georgios Donis, direktur teknik timnas Arab Saudi.

Donis meminta perpanjangan periode pemusatan latihan timnas Arab Saudi sebelum dimulainya turnamen Teluk selama 7 hari tambahan, yang akan memaksa liga untuk melakukan perubahan besar dalam jadwal pertandingan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa perubahan akan mencakup lebih dari satu pekan, yang paling menonjol adalah pekan kedelapan yang sedianya akan digelar pada 17 September mendatang, kurang dari sepekan sebelum dimulainya "Khaleeji 27".

Diperkirakan pertandingan-pertandingan pekan tersebut akan ditunda, yang seharusnya menyuguhkan el clasico panas antara Al-Hilal dan Al-Ittihad di Stadion Kingdom Arena.

Donis berupaya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk turnamen Teluk, dengan harapan mengembalikan timnas Arab Saudi ke gelar juara setelah absen selama 23 tahun penuh, sejak terakhir kali meraihnya pada 2003.

Pelatih asal Yunani itu memimpin timnas Arab Saudi sebelum dimulainya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, namun ia harus tersingkir dari turnamen sejak fase grup, setelah menjadi juru kunci Grup H dengan raihan hanya dua poin.

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