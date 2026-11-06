Proses birokrasi membuat klub Al Ittihad tidak dapat mengikuti jejak rival tradisionalnya, Al Hilal, sehingga klub itu harus menunggu dalam waktu yang lama.

Surat kabar "Okaz" Saudi menyebutkan bahwa berkas akuisisi kepemilikan klub Al Ittihad masih dalam tahap prosedur penilaian dan peninjauan, guna memilih investor baru pada periode mendatang.

Menurut surat kabar tersebut, periode ini bisa jadi memanjang hingga akhir tahun depan 2027, bergantung pada hasil penilaian solvabilitas keuangan dan kapabilitas manajerial para investor yang mengajukan diri.

"Okaz" menjelaskan bahwa negosiasi dengan pihak-pihak terkait masih terus berlangsung, sementara kajian atas berkas-berkas yang diajukan telah menempuh perjalanan panjang dan memasuki tahap peninjauan rincian keuangan dan administratif serta penilaian akhir.

Prosedur tersebut mencakup pemeriksaan aspek pendanaan dan kewajiban finansial para investor, serta verifikasi kemampuan mereka dalam memenuhi persyaratan kepemilikan dan pengelolaan klub pada jangka pendek dan menengah.

Prosedur itu juga mencakup kajian atas berkas investor lokal dan asing, sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pemilik, dengan keharusan adanya mitra lokal dalam struktur kepemilikan, agar sejalan dengan kerangka regulasi yang berlaku.

Sebaliknya, opsi investasi lokal memungkinkan pengajuan permohonan untuk memiliki klub secara tunggal, dengan porsi mencapai 70% dari sahamnya, dengan syarat memenuhi persyaratan solvabilitas keuangan dan kompetensi manajerial yang diperlukan.

Perlu diingat bahwa Al Hilal merupakan klub pertama di antara empat klub besar yang keluar dari naungan Dana Investasi Publik Saudi, setelah 70% sahamnya dialihkan ke Kingdom Holding Company milik Pangeran Al Waleed bin Talal pada April lalu.