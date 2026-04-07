Penundaan misterius Liga Maroko... dan bayangan musim yang tak tuntas mulai mengemuka

Kebingungan terus melanda Liga Maroko dalam situasi yang mencerminkan kekacauan administratif yang mendominasi penyelenggaraan kompetisi musim ini, setelah klub-klub mendapati diri mereka menghadapi penghentian pertandingan secara efektif, tanpa adanya pengumuman resmi dari Asosiasi Liga Maroko yang menjelaskan latar belakang keputusan tersebut atau berapa lama penghentian ini akan berlangsung.

Surat kabar Maroko "Al-Batal" mengungkapkan bahwa penundaan mendadak ini terjadi di tengah ketidakpastian penjadwalan pertandingan putaran keenam belas, yang memicu berbagai pertanyaan mengenai bagaimana sisa musim ini akan dikelola.

Ketidakpastian ini semakin meningkat seiring mendekatnya sejumlah klub Maroko untuk menghadapi pertandingan krusial di semifinal Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi Afrika, yang membuat sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk menggelar pertandingan liga saat ini.

Situasi semakin rumit, beberapa klub tetap pada pendiriannya yang menolak dimulainya babak kedua sebelum semua pertandingan yang ditunda diselesaikan, yang menempatkan Asosiasi dalam dilema nyata antara kebutuhan untuk menghormati prinsip kesetaraan kesempatan, dan tekanan jadwal yang semakin meningkat.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa dimulainya kembali kompetisi secara normal tampaknya ditunda hingga setelah berakhirnya kompetisi kontinental, yang mengindikasikan perpanjangan masa penundaan saat ini, serta penundaan penyelesaian jadwal ke tanggal-tanggal berikutnya, di tengah ketidakjelasan jadwal pertandingan fase kedua hingga saat ini.

Krisis ini semakin parah karena penundaan pertandingan putaran ke-12 belum dijadwalkan ulang, yang sangat mengacaukan perhitungan dan menempatkan Asosiasi Liga Maroko di hadapan tantangan rumit untuk mengatur ulang kalender dan memastikan musim berakhir pada waktu yang wajar, terutama dengan mendekatnya Piala Dunia 2026.

