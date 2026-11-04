Penundaan dan pembatalan: Piala Asia merusak pemusatan latihan timnas Arab Saudi

Turnamen Piala Asia merusak pemusatan latihan istimewa yang sedianya akan dijalani timnas Arab Saudi pada periode mendatang.

Konfederasi Sepak Bola Asia mengumumkan, pagi kemarin Selasa, penundaan turnamen Piala Asia yang semula dijadwalkan dimulai pada Januari 2027, menjadi digelar mulai Desember di tahun yang sama.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa berdasarkan keputusan ini, pelatih asal Yunani Georgios Donis, direktur teknik timnas Arab Saudi, memutuskan untuk membatalkan pemusatan latihan yang sedianya akan digelar pada akhir tahun ini.

Arab Saudi rencananya akan menggelar pemusatan latihan persiapan untuk turnamen Asia di Kota Khobar, pada periode 21 Desember hingga 3 Januari mendatang.

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Pemusatan latihan itu rencananya akan diselingi dua pertandingan persahabatan melawan Qatar dan Palestina, sebelum akhirnya diputuskan untuk membatalkan pemusatan latihan dan kedua laga tersebut menyusul penundaan turnamen Piala Asia selama sekitar 11 bulan.

Diperkirakan bahwa periode tersebut akan menyaksikan digelarnya sejumlah pertandingan Liga Roshn Arab Saudi, demi menyelenggarakan pertandingan dalam rentang waktu yang lebih luas tanpa tekanan.

Perlu diingat bahwa timnas Arab Saudi akan menjalani pemusatan latihan baru pada 8 hingga 17 November ini, yang di dalamnya akan dijalani dua pertandingan persahabatan melawan Korea Selatan dan Uzbekistan, pada 13 dan 17 di bulan yang sama.