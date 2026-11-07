Penundaan baru: penetapan jadwal pertandingan Liga Roshn hingga akhir musim

Laporan media mengungkap jadwal kembali bergulirnya pertandingan Liga Roshn Saudi, setelah sempat terhenti pada periode lalu, menyusul penundaan Piala Asia 2027.

Sebelumnya, Asosiasi Liga Roshn memutuskan untuk menunda pertandingan pekan ke-13, yang semula akan digelar pada 5 dan 7 November ini, ke waktu yang belum ditentukan, guna memberikan sejumlah klub waktu istirahat setelah penundaan turnamen Asia tersebut.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Saudi menyebut bahwa Asosiasi Liga Roshn telah menyusun draf jadwal baru untuk pertandingan kompetisi tersebut pada sisa musim ini.

Draf itu mencakup penyelenggaraan pertandingan pekan ke-13 yang sebelumnya ditunda, antara 26 dan 28 November ini.

Hal ini berarti bahwa kembalinya Liga Saudi akan tertunda selama satu pekan penuh, setelah berakhirnya jeda internasional, di mana pekan ke-14 semula akan dimainkan antara 19 dan 21 November, sebelum akhirnya digeser menjadi antara 3 dan 5 Desember mendatang.

Setelah itu, pertandingan pekan ke-15 dimainkan dari 10 hingga 12 Desember, pekan ke-16 dari 15 hingga 18 di bulan yang sama, dan pekan ke-17 pada 31 Desember serta 1 dan 2 Januari.

Bulan Januari akan menyaksikan pelaksanaan pekan ke-18 antara 7 dan 9, pekan ke-19 dari 14 hingga 16, pekan ke-20 dari 21 hingga 23, dan pekan ke-21 dari 28 hingga 30 di bulan yang sama.

Hanya 4 pekan yang dimainkan pada bulan Februari, seiring berlangsungnya pertandingan turnamen-turnamen Asia, yaitu pekan ke-22 dari 4 hingga 6, pekan ke-23 dari 11 hingga 13, pekan ke-24 dari 18 hingga 20, dan pekan ke-25 dari 25 hingga 27 di bulan yang sama.

Pekan ke-26 dimainkan dari 11 hingga 13 Maret, disusul pekan ke-27 dari 18 hingga 20, sebelum memasuki jeda internasional dari 22 hingga 30 di bulan yang sama.

Kompetisi Liga Saudi kembali bergulir pada bulan April melalui pekan ke-28, dari 2 hingga 4, kemudian pekan ke-29 dari 8 hingga 10, dan pekan ke-30 dari 15 hingga 17.

Adapun empat pekan terakhir dimainkan pada bulan Mei, dimulai dengan pekan ke-31 dari 6 hingga 8, kemudian pekan ke-32 dari 12 hingga 14, pekan ke-33 dari 20 hingga 22, lalu pekan terakhir pada 28 di bulan yang sama.

Di sisi lain, pertandingan babak 16 besar Piala Pelayan Dua Tanah Suci dimainkan pada 30 November ini dan 1 Desember mendatang, kemudian perempat final pada 1 dan 2 Februari mendatang.

Babak semifinal akan digelar pada 4 dan 5 Mei mendatang, sebelum pertandingan final diselenggarakan pada salah satu dari dua hari, 1 atau 2 Juni mendatang.

Sementara itu, turnamen Piala Super Saudi tetap mempertahankan jadwal lamanya, di mana akan digelar di negara Kuwait antara 19 dan 23 Desember mendatang.

Perlu dicatat bahwa terdapat sejumlah pertandingan yang ditunda dari pekan ke-10 yang belum diungkapkan jadwal usulannya dalam draf tersebut, terutama laga klasik antara tim Al-Ahli dan Al-Nassr.