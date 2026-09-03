Mario Götze menunjukkan senyum ceria kepada pelatih timnas. Bahwa Jürgen Klopp dalam tur kelilingnya di republik sepak bola itu juga bertemu pahlawan Piala Dunia 2014 tersebut, tetap tidak layak menjadi "breaking news" - comeback pemain 34 tahun itu di tim nasional Jerman sangat kecil kemungkinannya. Sebagai gantinya, dua pekan sebelum nominasi skuad pertama Klopp, keputusan-keputusan lain mulai terlihat, yang juga punya potensi kejutan.

Bahwa Klopp di Munchen memastikan dukungannya kepada pesepak bola ajaib Jamal Musiala sudah bisa diduga. Namun Jonas Urbig, salah satu kandidat pewaris Manuel Neuer yang kini telah benar-benar pensiun di bawah mistar DFB, juga melaporkan adanya "pembicaraan yang baik". Bahkan percakapannya dengan Marc-Andre ter Stegen "benar-benar hebat", setidaknya begitu kata kiper yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam itu.

Di Stuttgart, Klopp antara lain berbicara dengan penemuan di lini serang Dzenan Pejcinovic, di Frankfurt dengan pencetak trigol Eintracht, Younes Ebnoutalib, yang juga masih bisa bermain untuk Maroko. Ia juga memantau kandidat-kandidat potensial di Augsburg dan Mainz; sang penyelamat sepak bola Jerman itu menyusuri liga dari selatan ke utara dan dari klub ke klub. Di sela-sela itu, ia juga menelepon Florian Wirtz dan menyampaikan: "Siapa pun yang ingin bermain bersama kami, Gegenpressing harus jadi bagiannya."

Gagasan sepak bola Klopp tentu sudah dikenal luas, dengan kata kunci: heavy metal! Namun dalam sebuah wawancara panjang, ia kini juga memberi gambaran tentang cara kerjanya secara mendasar. Poin terpentingnya: pria 59 tahun itu menampilkan diri sebagai pemain tim. "Saya tidak pernah datang ke suatu tempat lalu berkata: 'Saya tahu caranya.' Itu omong kosong," katanya kepada Sports Illustrated Deutschland.

Sebaliknya, ia mengatakan bahwa "dalam setiap awal yang baru, saya mula-mula mendengarkan, melihat berbagai hal, menyimaknya". Seni yang besar kemudian terletak pada kemampuan untuk "menempatkan semua itu dengan tepat dan menginspirasi orang-orang, meyakinkan mereka tentang jalan bersama dan menumbuhkan hasrat."

Dengan hasrat itu, ia ingin menggerakkan satu negeri. "Sepak bola bisa memengaruhi atmosfer sosial," kata Klopp: "Kita harus sadar akan tanggung jawab itu." Tidak kurang, tetapi juga tidak lebih. "Bukan berarti dengan sebuah gelar produk domestik bruto akan naik atau lebih banyak mobil terjual."

Banyak keputusannya diambil Klopp, yang menganggap dirinya "cerdas rata-rata", berdasarkan insting, dengan "akal sehat". Itu tampaknya akan menyarankannya untuk memanggil Said El Mala dari Koln, yang diabaikan pendahulunya Julian Nagelsmann pada Piala Dunia, seperti yang terdengar. Antonio Rüdiger, selain Neuer satu-satunya peserta Piala Dunia yang pensiun atas kemauannya sendiri, juga "membuka jalan" bagi wajah baru di lini belakang seperti Yann Bisseck (Inter Milan) atau Finn Jeltsch dari Stuttgart.

Dalam pertemuan dengan para kandidatnya, Klopp tampil ramah dan santai; di Frankfurt ia sambil tertawa memamerkan bisepnya yang terlatih dengan baik. Ia mengatakan belum pernah membaca buku tentang kepemimpinan, gagasan utamanya justru: "Bagaimana saya ingin orang-orang memperlakukan saya?"

Bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, merupakan "hal pertama yang kamu pelajari sebagai pelatih sepak bola", kata Klopp. Tetapi takut? Motonya lebih kepada: "Bodo amat, saya lihat saja sekarang." Jika ada sesuatu yang tersendat, ia juga bisa "menjadi lebih keras di depan tim. Tidak terlalu sering, tetapi kalau saya merasa seseorang membiarkan segala sesuatu berjalan begitu saja, maka saya akan menaikkan intensitas."

Seperti dalam tur Jermannya untuk awal baru DFB. "Saat ini," kata Klopp, "sedang sangat keren." Bahkan tanpa comeback Götze.