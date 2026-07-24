Jürgen Klopp mengonfirmasi pada Jumat dalam rangka perkenalan resminya bahwa Kosicke ke depannya akan menjadi "asisten pelatih saya untuk strategi, pengembangan, dan inovasi" di DFB. Bahwa hal itu akan terjadi, beberapa jam sebelumnya sudah diberitakan oleh Bild. Untuk itu, ia sudah mundur sebagai direktur pelaksana perusahaannya, Projekt Five, dan menghentikan aktivitas konsultasinya untuk pelatih lain di samping Klopp. Kosicke telah mendampingi Klopp selama sekitar dua dekade dan dianggap sebagai orang bayangannya.

Di masa lalu, pria kelahiran Bremen dan fan berat Werder itu juga memainkan peran penting bagi Bayern Munich - tepatnya dengan mengubah mentalitas Mia san mia yang sudah selama puluhan tahun dikaitkan dengan Bayern Munich menjadi slogan resmi.

Kosicke menceritakan latar belakang yang cukup unik itu pada 2023 dalam sebuah wawancara dengan SPOX dan GOAL. Percakapan tersebut merupakan bagian dari sebuah cerita multimedia besar tentang sejarah Mia san mia, yang oleh Verband Deutscher Sportjournalisten dianugerahi Großer Online-Preis 2023. Berikut wawancara tersebut untuk dibaca kembali.

Tuan Kosicke, Anda adalah fan Werder dan penasihat mantan pelatih sukses Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. Bagaimana bisa justru Anda yang menjadikan Mia san mia sebagai slogan resmi Bayern Munich?

Kosicke: Pada 2008, saya bersama mitra bisnis saya saat itu, Oliver Bierhoff, sedang dalam perjalanan ke sebuah acara FIFA di Swiss. Kebetulan, Uli Hoeneß berada di pesawat yang sama. Dia mengeluhkan para pemainnya sendiri dan mengadu bahwa tidak seorang pun tahu apa sebenarnya makna Bayern Munich. Lalu saya bertanya kepada Pak Hoeneß, menurutnya apa sebenarnya makna Bayern Munich - dan dia tidak bisa memberi saya jawaban yang jelas.

Lalu bagaimana kelanjutannya?

Kosicke: Saya menceritakan kepadanya bahwa saya sudah lama bekerja di Nike dan Adidas, dan di sana ada yang disebut "alkitab perusahaan", yang memberi semua karyawan informasi tentang nilai dan pesan terpenting perusahaan. Setelah itu dia bertanya apakah saya bisa menyusun sesuatu seperti itu untuk Bayern Munich.

Dan Anda bisa.

Kosicke: Dengan ketidaktahuan 100 persen, tetapi penuh rasa percaya diri, saya menyanggupinya (tertawa). Uli Hoeneß bahkan mengatakan bahwa dia hanya ingin melihat saya, bukan rombongan pemakai dasi Roland Berger. Jadi kami membentuk kelompok kerja yang heterogen dengan orang-orang dari fanshop dan pemasaran, dengan petugas perlengkapan dan koordinator pemain muda, dengan Stefan Mennerich dari departemen media dan kepala pencari bakat Wolfgang Dremmler. Selama empat minggu, kami bersama-sama merumuskan nilai-nilai Bayern Munich.

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Dan pada akhirnya muncullah Mia san mia?

Kosicke: Tidak, bagi saya slogan itu sudah pasti sejak awal. Saya sudah memikirkannya ketika berbincang dengan Hoeneß di pesawat. Namun, saat itu saya belum menyebutkannya, karena kalau begitu saya akan langsung menghabiskan semua amunisi saya. Bersama kelompok kerja itu, setelahnya kami hanya mengembangkan nilai-nilai yang menyertainya.

Nilai-nilai apa yang Anda dapatkan?

Kosicke: Pada akhirnya kami menyepakati 16 perintah. Misalnya: "Kami adalah sebuah keluarga dan saling mendukung." Atau: "Kami tidak membicarakan satu sama lain di ruang publik."

Seberapa suka Hoeneß dengan hasilnya?

Kosicke: Untuk presentasi di hadapan dewan direksi, saya membuat beberapa prototipe kitab itu dijilid dengan kulit lederhosen asli. Ketika saya menyingkap judulnya, semua orang antusias. Hoeneß berkata: "Slogan yang hebat, tetapi MIR ini adalah stasiun luar angkasa." Sebab, di bagian depan tertulis bukan "Mia san mia", melainkan "Mir san mir". Sebagai orang Bremen, kemampuan bahasa Bayern saya tidak 100 persen sempurna. Itulah satu-satunya hal yang masih harus kami ubah.

Lalu bagaimana kelanjutannya setelah itu?

Kosicke: Selain kitab itu, saya juga mengembangkan peta jalan pendamping bagi Bayern Munich untuk penerapannya di dalam klub. Setelah itu tugas saya selesai. Bersamaan dengan pengiriman tagihan, saya menyerahkan hak saya atas slogan tersebut dan meyakinkan: "Jangan khawatir, sebagai orang Bremen dan penasihat Jürgen Klopp, saya tidak akan memosisikan diri sebagai penemu besar Mia san mia." Setiap rekrutan baru - entah itu karyawan kantor pusat, pemain muda dari Fürstenfeldbruck atau Sadio Mane – sebagai langkah onboarding setelah pindah ke Bayern Munich seharusnya menerima kitab ini di tangannya dengan pesan: Beginilah kami, nilai-nilai inilah yang kami hidupkan.

Seberapa hadir istilah Mia san mia sebelum Anda menjadikannya slogan resmi?

Kosicke: Saya sudah mengenalnya sejak sebagai remaja saya menyaksikan kekalahan telat Werder melawan Bayern Munich di Weserstadion. Keesokan harinya, di koran tertulis tentang sikap Mia-san-mia milik Bayern. Hal itu selalu melekat dalam ingatan saya. Saat itu, sikap di balik Mia san mia memang lebih menonjol daripada istilahnya sendiri.