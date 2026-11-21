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Sebuah unggahan yang beredar di media sosial memicu perdebatan luas soal masa depan Jamal Musiala, bintang Bayern Munich, setelah menyebut sang pemain bersiap mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional secara mendadak. Perkembangan mengejutkan itu sontak membuat para penggemar cemas.

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Belakangan terungkap bahwa klaim tersebut diunggah oleh akun yang menyamar sebagai jurnalis olahraga David Ornstein, yang bekerja untuk "The Athletic", dan tidak didasarkan pada pengumuman resmi maupun informasi yang tepercaya.

Kisah ini bermula ketika sebuah akun di platform X dengan nama «@david_ornsign» mengunggah kabar yang mengklaim bahwa pemain asal Jerman berusia 23 tahun itu bersiap mengakhiri kariernya di lapangan hijau. Unggahan itu juga menyebut akan digelar konferensi pers perpisahan di Allianz Arena pada hari Senin.

Unggahan tersebut dengan cepat menyebar luas dan meraup hampir 3 juta tayangan hanya dalam beberapa jam, disertai interaksi yang besar dari warganet.

Penyebaran rumor ini bertumpu pada nama jurnalis David Ornstein, yang dikenal kerap meliput berita sepak bola. Sekilas, akun tersebut tampak seperti sumber berita yang tepercaya. Namun, penelusuran mengungkap bahwa akun itu bukan akun resmi sang jurnalis dan unggahan tersebut hanyalah klaim yang menyesatkan.

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Meski tidak ada yang mengonfirmasi niat Musiala untuk pensiun, waktu kemunculan rumor ini turut mendorong penyebarannya, di tengah kabar yang belakangan beredar seputar cedera sang pemain dan masa depannya bersama klub Bavaria tersebut.

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Kekhawatiran nyata seputar Musiala berakar dari serangkaian masalah kesehatan yang memengaruhi kontinuitas penampilannya dalam beberapa waktu terakhir. Ia berulang kali dihantam cedera, selain juga mengalami gangguan kesehatan yang bersifat neurologis selama masa persiapan musim pada Agustus 2026.

Sang pemain sempat kehilangan kesadaran dua kali dalam kurun 4 hari, sebelum pemeriksaan medis mengungkap bahwa ia mengalami kejang absans yang terkait dengan gangguan neurologis. Ia pun menjalani pengobatan dengan obat-obatan untuk mengendalikan kondisinya.

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Masalah sang pemain tidak berhenti di situ. Ia juga mengalami cedera paha yang membuatnya absen dari pertandingan resmi selama hampir dua bulan, sehingga makin memunculkan pertanyaan soal kemampuannya untuk kembali bugar dan menemukan performa terbaiknya seperti dulu.

Situasi ini bertepatan dengan pernyataan sejumlah petinggi Bayern Munich, di antaranya Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, yang mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai proses pemulihan sang pemain serta peluangnya untuk kembali ke level permainan yang ia tunjukkan sebelum dihantam rentetan cedera.

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Pertanyaan di internal klub Jerman itu bahkan merambah ke aspek finansial, setelah Rummenigge melontarkan kemungkinan peninjauan ulang ketentuan finansial dalam kontrak Musiala apabila ia tidak mampu kembali ke performa terbaiknya akibat masalah fisik yang dialaminya.

Menurut laporan, gelandang Jerman itu menerima gaji tahunan mendekati 25 juta euro, sementara kontraknya bersama Bayern Munich berlaku hingga 2030. Hal inilah yang membuat pembicaraan tentang masa depannya tidak hanya menyangkut aspek olahraga, tetapi juga kewajiban finansial yang terkait dengan kelanjutan kariernya di klub.

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Dengan demikian, kabar yang beredar soal pensiunnya Jamal Musiala tak lebih dari sekadar rumor yang bersumber dari akun palsu, dan tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa sang pemain telah mengambil keputusan untuk mengakhiri karier profesionalnya.