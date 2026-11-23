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Emre Mor pernah dianggap wonderkid di Borussia Dortmund dan mendapat julukan "Messi Turki" sebelum pindah ke sana. Namun, ia sudah bertahun-tahun berpindah klub. Kini, perjalanannya terhenti untuk sementara dengan cara yang pahit.

Klubnya, NEC Nijmegen, mengumumkan pada Senin bahwa Mor akan menghentikan sementara kariernya yang penuh liku pada usia 29 tahun dan mengambil jeda. Belum jelas kapan, atau bahkan apakah, ia akan kembali. Kontrak dua tahun yang ditandatangani pada musim panas telah diakhiri "dengan segera".

"Sejak kecil, saya hanya punya satu impian: menjadi pesepakbola profesional. Bisa menjalani impian itu sangat berarti bagi saya. Saya selalu berusaha memberikan segalanya untuk olahraga yang sangat saya cintai ini," kata Mor, seperti dikutip klub dalam pengumuman tersebut.

Namun, karena "beberapa masalah kesehatan", ia kini memutuskan untuk "mundur sementara dari sepak bola profesional dan berfokus pada diri sendiri". Mor mengatakan bahwa ia "telah mencapai titik ketika saya harus mendengarkan tubuh saya, menghormati batas kemampuan saya, dan mengutamakan kesejahteraan saya". Meski demikian, ia "tetap optimistis tentang apa yang menanti saya di masa depan".

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Direktur Teknik Nijmegen Carlos Aalbers menyebut Mor "pesepakbola yang sangat berbakat" dan mengatakan bahwa perpisahan segera ini merupakan "solusi terbaik bagi kedua belah pihak": "Kesehatan selalu menjadi prioritas. Kami mendoakan yang terbaik bagi Emre dalam situasi ini dan untuk masa depannya."

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Emre Mor di Dortmund: "Messi Turki" ingin segera pergi

Mor bergabung dengan Borussia Dortmund dari Nordsjaelland pada 2016 dengan ekspektasi besar, melalui transfer senilai sekitar sepuluh juta euro. Namun, dalam satu-satunya musim bersama Dortmund, ia hanya tampil dalam 19 laga kompetitif dengan catatan satu gol dan dua assist. Atas keinginannya sendiri, ia ingin meninggalkan klub setelah satu musim. Kepindahan ke Inter Milan gagal pada tahap akhir karena agennya saat itu, Muzzi Özcan, mengajukan tuntutan finansial tambahan kepada Nerazzurri.

Siapa tahu bagaimana kelanjutan karier Mor jika transfer itu terwujud. Mor, yang kala itu berusia 20 tahun, berpisah dengan agennya setelah kegagalan transfer ke Inter dan secara mengejutkan bergabung dengan Celta Vigo. Dortmund menerima 13 juta euro, sehingga transfer Mor setidaknya cukup menguntungkan bagi klub tersebut dari sisi finansial.

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Namun, karier Mor segera tersendat. Ia bertahan dua tahun di Vigo, tetapi lebih dikenang karena sebuah foto ganjil yang memperlihatkannya duduk di singgasana berhias nama dan nomor punggungnya . Setelah itu, ia menghabiskan sisa kontrak enam tahunnya dengan klub LaLiga tersebut hanya sebagai pemain pinjaman di klub-klub lain, terutama di Turki.

Mor antara lain bermain untuk Galatasaray, Olympiakos Piraeus, lalu Karagümrük. Klub terakhir merekrutnya tanpa biaya transfer, tetapi langsung menjualnya ke Fenerbahce seharga dua juta euro sebelum meminjamnya kembali. Mor pada akhirnya mencatatkan 49 penampilan untuk Fenerbahce, dengan enam gol dan lima assist, tetapi kembali diizinkan pergi tanpa biaya transfer pada musim panas.

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Nijmegen kemudian menampung Mor. "Musim panas lalu, kami bersama-sama menerima tantangan untuk saling mendukung dan memberinya kesempatan menunjukkan bakatnya di NEC," kata Aalbers, menjelaskan pertimbangan mereka saat itu. Namun, babak ini pun tidak membuahkan hasil dalam karier Mor.

Emre Mor: Statistik sepanjang karier