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Sebuah unggahan yang beredar di media sosial memicu perdebatan luas soal masa depan Jamal Musiala, bintang Bayern Munich, setelah menyebut sang pemain bersiap mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional secara langsung, sebuah perkembangan mengejutkan yang membuat para pendukung cemas.

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Belakangan terungkap bahwa klaim tersebut diunggah melalui akun yang menyamar sebagai jurnalis olahraga David Ornstein, yang bekerja untuk "The Athletic", dan tidak didasarkan pada pengumuman resmi ataupun informasi yang dapat dipercaya.

Kisah ini bermula ketika sebuah akun di platform "X" bernama "@david_ornsign" mengunggah kabar yang mengklaim bahwa pemain Jerman berusia 23 tahun itu bersiap mengakhiri kariernya di lapangan hijau, disertai keterangan bahwa konferensi pers perpisahannya akan digelar di Allianz Arena pada hari Senin.

Unggahan tersebut dengan cepat menyebar luas dan meraih hampir 3 juta tayangan hanya dalam beberapa jam, di tengah tingginya interaksi dari para pengikut.

Penyebaran rumor ini bertumpu pada nama jurnalis David Ornstein, yang dikenal kerap memberitakan sepak bola. Sekilas, akun tersebut tampak seperti sumber berita yang tepercaya, tetapi penelusuran mengungkap bahwa akun itu bukan akun resmi sang jurnalis dan unggahan tersebut hanyalah klaim yang menyesatkan.

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Meski tidak ada bukti yang menegaskan niat Musiala untuk pensiun, waktu munculnya rumor ini turut membantu penyebarannya, seiring beredarnya kabar belakangan ini mengenai cedera sang pemain dan masa depannya bersama klub Bavaria tersebut.

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Kekhawatiran yang sebenarnya seputar Musiala berawal dari serangkaian masalah kesehatan yang memengaruhi kontinuitasnya selama periode terakhir. Ia mengalami cedera berulang, ditambah gangguan kesehatan yang bersifat neurologis selama masa persiapan musim pada Agustus 2026.

Ia sempat kehilangan kesadaran dua kali dalam empat hari, sebelum pemeriksaan medis mengungkap bahwa ia mengalami kejang epilepsi absans yang terkait dengan gangguan neurologis, dan ia pun menjalani pengobatan dengan obat-obatan untuk mengendalikan kondisi tersebut.

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Masalah sang pemain tidak berhenti di situ. Ia juga mengalami cedera paha yang membuatnya absen dari pertandingan resmi selama hampir dua bulan, sehingga makin memunculkan pertanyaan mengenai kemampuannya untuk kembali bugar dan menemukan performa terbaiknya seperti sebelumnya.

Situasi ini bertepatan dengan pernyataan sejumlah petinggi Bayern Munich, di antaranya Uli Hoeness dan Karl-Heinz Rummenigge, yang mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait proses pemulihan sang pemain dan peluangnya untuk kembali ke level yang ia tunjukkan sebelum rentetan cedera tersebut.

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Pertanyaan di internal klub Jerman itu bahkan merambah ke aspek finansial, setelah Rummenigge mengangkat kemungkinan peninjauan ulang ketentuan finansial dalam kontrak Musiala, apabila ia tidak mampu kembali ke performa terbaiknya akibat masalah fisik yang dialaminya.

Menurut laporan, gelandang Jerman itu menerima gaji tahunan hampir 25 juta euro, sementara kontraknya bersama Bayern Munich berlaku hingga 2030. Hal ini membuat pembahasan soal masa depannya tidak lagi sebatas urusan olahraga, tetapi juga menyangkut kewajiban finansial yang terkait dengan keberlanjutan kariernya di klub.

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Dengan demikian, kabar yang beredar soal pensiunnya Jamal Musiala hanyalah rumor yang bersumber dari akun palsu, dan tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa sang pemain telah memutuskan untuk mengakhiri karier profesionalnya.