Keputusan Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Saudi, untuk pensiun dari tim nasional pada hari Kamis ini, telah memupus salah satu impian besar sang bintang legendaris bersama timnas Portugal.

Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, mengumumkan pensiun dari sepak bola level internasional dalam sebuah kejutan yang menggemparkan, setelah sebelumnya ia menegaskan keinginannya untuk melanjutkan kariernya, menyusul rival historisnya, Lionel Messi, yang telah mengumumkan pensiunnya sekitar sebulan lalu.

Pada September lalu, Cristiano Ronaldo muncul dalam sebuah konferensi pers, sebelum pertandingan antara Portugal dan Wales di UEFA Nations League, untuk menegaskan bahwa ia melanjutkan perjalanan internasionalnya demi meraih dua pencapaian baru.

Ronaldo berkata: "Target saya adalah mencetak gol ke-1000 dalam karier saya dan meraih gelar UEFA Nations League".

Ketika Cristiano ditanya tentang jersey apa yang ia harapkan untuk mencetak gol ke-1000 tersebut, ia menegaskan bahwa ia bermimpi meraih pencapaian ini bersama timnas Portugal.

Dan kini, setelah pensiunnya dari level internasional, Ronaldo tidak akan bisa mencetak gol ke-1000 dalam kariernya kecuali dengan jersey Al Nassr Saudi.