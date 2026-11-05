Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images
Diterjemahkan oleh

Pensiun dari timnas menggagalkan mimpi bersejarah Cristiano bersama Portugal

Portugal vs Denmark
Portugal
Denmark
UEFA Nations League A
Al Hazem vs Al Nassr FC
Al Hazem
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
Denmark
Arab Saudi

Al-Nassr satu-satunya jalan

Keputusan Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Saudi, untuk pensiun dari tim nasional pada hari Kamis ini, telah memupus salah satu impian besar sang bintang legendaris bersama timnas Portugal.

Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, mengumumkan pensiun dari sepak bola level internasional dalam sebuah kejutan yang menggemparkan, setelah sebelumnya ia menegaskan keinginannya untuk melanjutkan kariernya, menyusul rival historisnya, Lionel Messi, yang telah mengumumkan pensiunnya sekitar sebulan lalu.

Pada September lalu, Cristiano Ronaldo muncul dalam sebuah konferensi pers, sebelum pertandingan antara Portugal dan Wales di UEFA Nations League, untuk menegaskan bahwa ia melanjutkan perjalanan internasionalnya demi meraih dua pencapaian baru.

Ronaldo berkata: "Target saya adalah mencetak gol ke-1000 dalam karier saya dan meraih gelar UEFA Nations League".

Pertandingan berikutnya
ALH

ALH

Saudi Pro League

06 Nov 2026

ALN

ALN

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

DEN

DEN

Ketika Cristiano ditanya tentang jersey apa yang ia harapkan untuk mencetak gol ke-1000 tersebut, ia menegaskan bahwa ia bermimpi meraih pencapaian ini bersama timnas Portugal.

Dan kini, setelah pensiunnya dari level internasional, Ronaldo tidak akan bisa mencetak gol ke-1000 dalam kariernya kecuali dengan jersey Al Nassr Saudi.

 

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google