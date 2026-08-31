Penyerang asal Prancis, Karim Benzema, mantan pemain Al Hilal, akhirnya buka suara untuk pertama kalinya setelah kepergiannya yang mengejutkan dari skuad "Sang Pemimpin", setelah klub mengumumkan pengakhiran kontraknya secara damai, dalam langkah yang bersamaan dengan perekrutan pemain Inggris Ollie Watkins yang datang dari Aston Villa.

Benzema membagikan sebuah pesan melalui akunnya di platform "X", yang di dalamnya ia berbicara tentang berakhirnya masa baktinya bersama Al Hilal, tanpa mengungkap secara jelas langkah selanjutnya, atau menuntaskan polemik terkait masa depan sepak bolanya, terutama dengan beredarnya kabar dalam beberapa jam terakhir mengenai kemungkinan ia mengambil keputusan untuk pensiun.

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Penyerang Prancis itu mengatakan dalam pesannya: "Sebuah babak dalam perjalanan karierku telah sampai pada akhirnya. Aku bersyukur kepada Al Hilal, kepada rekan-rekan setimku, tim pelatih, para suporter, dan setiap orang di klub atas waktu yang kita habiskan bersama."

Benzema menambahkan: "Aku mendoakan Al Hilal segala keberhasilan di masa depan, dan segala puji bagi Allah atas segalanya," dalam sebuah pesan yang membawa nada perpisahan yang jelas, tetapi pada saat yang sama tidak mengandung isyarat gamblang apa pun mengenai klub yang mungkin akan ia tuju atau apakah ia akan melanjutkan kariernya di lapangan.

Komentar Benzema ini datang beberapa hari setelah perkembangan cepat yang mewarnai kasusnya, di mana kepergiannya dari Al Hilal menjadi kenyataan resmi setelah kedua pihak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak secara damai, sementara klub bergerak ke arah lain dan menuntaskan perekrutan Watkins, sebagai penegasan atas keinginannya untuk membangun kembali lini serangnya.

Masa depan Benzema sebelumnya telah menimbulkan polemik yang luas dalam kurun waktu terakhir, terutama dengan pembicaraan tentang kemungkinan kepindahannya ke klub lain di Liga Roshn, atau pencariannya akan pengalaman di luar Arab Saudi, sebelum muncul pula laporan yang membicarakan kemungkinan ia pensiun total dari sepak bola, kabar yang hingga kini belum ditentukan sikapnya oleh sang pemain.

Dengan demikian, dalam kemunculan pertamanya setelah kepergian, Benzema hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Al Hilal, rekan-rekannya, dan para suporternya, tanpa mengungkap babak berikutnya dalam kariernya, sehingga semua kemungkinan tetap terbuka bagi salah satu penyerang paling menonjol di generasinya, yang kini berhadapan dengan sebuah keputusan penting mengenai masa depannya setelah berakhirnya petualangannya bersama "Sang Pemimpin".