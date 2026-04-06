Penonton Ziggo Sport secara massal merasa kesal dengan Wim Kieft: ‘Dia benar-benar membuatku gila!’

Pada Senin malam, Napoli berhasil mengalahkan AC Milan dalam laga perebutan posisi kedua yang mengecewakan. Satu momen gemilang dari Matteo Politano ternyata cukup untuk memastikan kemenangan: 1-0. Namun, bagi pemirsa Ziggo Sport, yang menjadi sorotan bukanlah pertandingan itu sendiri, melainkan komentator pendamping Wim Kieft.

Di babak pertama yang kurang memuaskan, tidak ada peluang nyata yang tercipta. Melalui Strahinja Pavlovic, Milan memberikan serangan pertama dan menjelang akhir babak pertama, Scott McTominay mencoba mencetak gol dengan tendangan salto yang spektakuler. Kedua upaya tersebut melebar dari gawang.

Setelah jeda, kedua tim tampaknya lebih fokus untuk tidak kalah. Christopher Nkunku berada dalam posisi yang menjanjikan, tetapi membutuhkan waktu terlalu lama. Di sisi lain, Kevin De Bruyne menguji refleks Mike Maignan, yang ternyata sangat baik.

Pada setengah jam terakhir, Milan memasukkan Santiago Gimenez ke lapangan. Segalanya tampak akan berakhir imbang, tetapi kenyataannya tidak demikian. Setelah Koni De Winter gagal menghalau bola dengan baik, Politano mencetak gol: 1-0. Di menit-menit akhir, Napoli memperketat pertahanan, dengan Sam Beukema juga masuk ke dalam tim.

Di X, selama pertandingan terus-menerus muncul kekesalan terhadap komentar Kieft. Ia terus-menerus bernapas keras ke mikrofon, yang membuat pengalaman menonton bagi pemirsa Ziggo Sport menjadi tidak menyenangkan. Puluhan pemirsa yang kesal meluapkan keluhannya di X.

“Ziggo, kapan kalian mau mendengarkan napas terengah-engah Wim Kieft selama komentarnya?! Tidak profesional. Mengganggu. Lakukan sesuatu,” demikian bunyi salah satu komentar. “Adakah yang bisa memberitahu Kieft untuk mengeluarkan mikrofon dari hidungnya,” tulis yang lain. “Apakah tidak ada yang bisa meneleponnya?”

“Babak kedua dan kita lanjutkan dengan riang bersama desahan dan suara mendesis Wim Kieft,” kata seorang penonton lain yang sudah tak tahan lagi. “Setelah 35 menit pertandingan Napoli vs Milan, aku menyerah. Aku benar-benar terganggu oleh napas berat Wim Kieft di mikrofon. Mungkin hidungnya sudah agak rusak karena usia.”