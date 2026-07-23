Ajax memang unggul sangat cepat atas FK Vojvodina pada Kamis malam dalam babak kualifikasi Conference League, tetapi banyak fans Amsterdam justru sangat kesal. Pasalnya, regie siaran tampaknya tidak mengetahui logo terkini.

Ajax kembali menggunakan logo klub klasik mulai musim 2025/2026, logo yang dipakai klub hingga 1991. Kembalinya logo itu terjadi dalam rangka peringatan 125 tahun Ajax dan juga merupakan keinginan yang sudah lama didambakan banyak suporter. Dengan logo lama tersebut, klub ingin menegaskan keterkaitan dengan sejarah yang kaya, tradisi, dan DNA Ajax itu sendiri.

Namun, regie siaran tampaknya tidak mengetahui hal itu, karena saat menampilkan tayangan ulang, logo lama Ajax terus-menerus digunakan. Para fans langsung menyadarinya dan dibuat sangat jengkel.