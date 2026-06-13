Penonton Piala Dunia mengeluhkan situasi yang ‘mencurigakan’: 'Mengapa NOS tidak menayangkan hal ini?'

Swiss sudah unggul lebih dulu atas Qatar pada Sabtu malam, tetapi di platform X, perbincangan setelah skor 0-1 lebih banyak berfokus pada momen menjelang tendangan penalti. Breel Embolo berhasil mencetak gol dari tendangan penalti setelah kiper Mahmud Abunada melakukan pelanggaran, namun banyak penonton merasa tidak jelas mengenai kemungkinan situasi offside.

Setelah tiga belas menit, wasit menunjuk titik penalti, setelah Abunada menjatuhkan pemain Swiss Remo Freuler. VAR kemudian memeriksa kemungkinan offside dari Freuler, pada saat Embolo menyundul bola kepadanya.

Keputusan itulah yang membuat banyak penonton terkejut. Situasi tersebut tampak sangat tipis, tetapi sketsa 3D atau tayangan ulang yang meyakinkan mengenai momen offside tersebut tidak ditampilkan, bahkan beberapa menit setelahnya.

“Mengapa mereka tidak menampilkan gambar yang jelas apakah itu offside atau tidak menjelang penalti itu?”, tanya seorang penonton. Seorang lainnya menulis: “Biasanya mereka menampilkan sketsa 3D apakah offside atau tidak. Sangat aneh bahwa hal itu tidak dilakukan sekarang.”

Orang lain juga kesulitan memahami penjelasan seputar momen tersebut. “Saya tidak melihat tayangan ulang, tapi benar-benar berpikir itu offside,” kata seorang penonton, sementara penonton lain bereaksi sinis: “Bagus sekali tayangan ulangnya untuk melihat bahwa itu bukan offside?”

Embolo, bagaimanapun, mengeksekusi penalti dengan tenang ke sudut gawang. Penyerang Swiss itu membawa negaranya unggul 0-1 yang pantas pada menit ke-17 di Levi's Stadium, Santa Clara.



