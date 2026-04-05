Penonton pertandingan FC Volendam vs Feyenoord meluapkan kemarahan pada pemain utama: 'Usir orang itu!'

Feyenoord kembali kehilangan poin berharga pada Minggu sore dalam perebutan posisi kedua. Saat bertandang ke markas FC Volendam, tim asuhan Robin van Persie hanya mampu bermain imbang 0-0 tanpa gol, dalam pertandingan yang minim peluang dan kualitas permainan sangat rendah. Para penonton terutama membicarakan wasit Allard Lindhout, yang menarik perhatian dengan beberapa keputusan kontroversial.

Kekecewaan para penggemar Feyenoord tertuju pada permainan tim sendiri yang mengecewakan, tetapi juga pada wasit Allard Lindhout. Terutama di babak kedua, rasa frustrasi semakin terlihat.

Momen yang paling banyak dibicarakan terjadi pada menit ke-68, saat Ayase Ueda dijatuhkan dengan sliding tackle di area penalti. Bola tidak berada di dekatnya dan penalti tampaknya bisa dipertahankan, tetapi Lindhout membiarkan permainan berlanjut dan VAR, Dennis Higler, juga tidak campur tangan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan di pihak Feyenoord, yang sebelumnya juga melihat situasi serupa diabaikan.

Sebuah tekel keras terhadap Sterling juga tidak mendapat sanksi, meskipun Mawouna Amevor juga sebagian menyentuh bola. Pelatih Feyenoord, Robin van Persie, mendapat kartu kuning tak lama sebelumnya karena protes setelah pelanggaran terhadap Ueda tidak diberikan. Akumulasi keputusan tersebut memicu kemarahan yang semakin memuncak di lapangan maupun di luar lapangan, sehingga muncul perasaan bahwa Feyenoord kurang mendapat keadilan dari wasit.

Di media sosial, kritik terhadap wasit meledak. Penonton menyebutnya 'wasit yang memalukan' dan menyoroti beberapa momen di mana menurut mereka Feyenoord seharusnya mendapat penalti, di mana peran VAR Higler juga dikritik secara tegas.

“Feyenoord sendiri memang sedang dalam performa yang buruk, tapi Lindhout ini benar-benar buruk. Penalti yang jelas-jelas layak. Berulang kali,” demikian komentar di X. Seorang pendukung lain menulis: “Jika Lindhout tidak melihatnya, ada VAR, tapi tampaknya VAR itu juga tidak berbuat apa-apa.”

Di FR12, kemarahan juga meluap terkait performa Feyenoord sendiri. “83 menit dan hanya dua tembakan ke gawang melawan Volendam,” demikian bunyi salah satu komentar yang menggambarkan situasi. Kritik tajam juga dilontarkan kepada staf pelatih: “Dengan pelatih ini, sudah jelas tidak ada hasilnya dan tidak akan ada hasilnya,” sementara seorang lainnya mengeluh: “Penggemar sejak 1970, tapi ini menyakitkan mata saya.”

Seorang lainnya mengatakan di X: “Mereka harus memaksa Lindhout untuk berhenti, ini benar-benar tidak bisa diterima.”