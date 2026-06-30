Penonton pertandingan Belanda–Maroko merasa sangat kesal dalam waktu kurang dari satu menit karena hal yang persis sama

Tim nasional Belanda sama sekali tidak disambut dengan hangat pada Senin malam dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Maroko di Estadio BBVA, Guadalupe, Meksiko. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, terdengar siulan keras saat para pemain tim Oranje diperkenalkan dan saat lagu kebangsaan Belanda dikumandangkan. Selama pertandingan pun, siulan tersebut terus berlanjut hampir setiap kali Belanda menguasai bola, yang membuat banyak pemirsa televisi kesal.

Suasana yang mencolok di stadion itu juga tidak luput dari perhatian di rumah. Di media sosial, reaksi-reaksi berdatangan hampir seketika, di mana banyak penonton merasa terganggu oleh siulan yang terus-menerus dari tribun penonton. Dalam waktu satu menit setelah kick-off, suara tersebut sudah menjadi topik yang ramai dibicarakan di X.

Sambutan yang tidak ramah terhadap Oranje tampaknya sebagian besar disebabkan oleh kehadiran banyak pendukung Meksiko. Di Meksiko, luka akibat tersingkirnya mereka secara kontroversial oleh Belanda di Piala Dunia 2014 masih terasa hingga kini. Saat itu, Oranje mendapat tendangan penalti di akhir pertandingan setelah insiden dengan Arjen Robben, yang kemudian membuat ungkapan ikonik ‘No era penal’ (‘Itu bukan penalti’) menjadi slogan yang sering digunakan di kalangan penggemar sepak bola Meksiko.

Akibatnya, banyak pendukung lokal tampaknya memilih mendukung Maroko pada Senin malam. Selain itu, ada pula pendukung Maroko yang hadir dan secara tegas menyuarakan dukungan mereka.

Di platform X, kekesalan terhadap suasana di stadion sangat mendominasi. Banyak penonton menyebut siulan yang tak henti-hentinya itu tidak sportif dan mengganggu, sementara yang lain berpendapat hal itu merusak citra pertandingan Piala Dunia. Suara siulan yang terus-menerus itu terdengar jelas selama fase awal pertandingan, hampir setiap kali Oranje menyentuh bola.

“Suasana di stadion ini sungguh mengerikan. Tidak layak untuk pertandingan Piala Dunia,” tulis Diego. Claudia bertanya dengan lantang: “Mereka tidak akan terus bersiul dan meneriakkan ejekan sepanjang pertandingan, kan? Sangat kekanak-kanakan dan tidak sportif.”

Emily juga sependapat: “Siulan yang tidak menyenangkan itu mulai lagi. Kekanak-kanakan.”

“Bagus sekali, penonton di sana,” tulis seseorang dengan nada sarkastis yang jelas. Serge juga mengecam perilaku tersebut dan mencatat bahwa “siulan terus-menerus terhadap lawan” kembali menjadi sorotan utama.



