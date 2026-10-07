Lionel Messi pada Selasa malam berpamitan dengan penuh gaya dari tim nasional Argentina, tetapi dalam laga internasional terakhirnya juga ada sorotan besar yang tertuju pada orang lain. Di Monumental yang penuh sesak, sebagian penonton beberapa kali melontarkan nyanyian keras yang ditujukan kepada Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presiden federasi sepak bola Argentina (AFA).

Nyanyian itu terdengar sebelum, selama, dan setelah laga persahabatan melawan Benin yang dimenangi dengan skor 3-0, dan mencapai puncaknya saat pertunjukan drone yang banyak dibicarakan seusai laga. Bahkan sebelum bola mulai bergulir, dari tribun sudah terdengar nyanyian khas Argentina yang kini sudah dikenal luas, ditujukan kepada Tapia. Sang presiden dihina dengan sangat kasar, lalu dalam lagu itu ia ditanya kapan ia akan sadar bahwa tak seorang pun menginginkannya.

Nyanyian itu menyebar dari tribun Centenario ke bagian-bagian lain stadion. Fakta bahwa pada malam perpisahan Messi justru terdengar nyanyian yang begitu tegas menentang sang presiden menjadi sorotan. Media Argentina pun menyebutnya sebagai pukulan telak bagi sang petinggi.

Ketidakpuasan itu kembali mencuat setelah pertandingan. Setelah peluit akhir berbunyi, digelar penghormatan besar untuk Messi yang mencakup kembang api, musik, dan pertunjukan drone besar. Tujuannya adalah memberi perpisahan yang pantas bagi sang superstar berusia 39 tahun, tetapi pelaksanaannya justru memicu siulan tambahan.

Salah satu gambar pertama yang dibentuk drone di langit ternyata bukan penghormatan untuk Messi, melainkan iklan perusahaan asuransi Sancor Seguros. Hal itu tidak diterima dengan baik oleh para suporter Argentina yang hadir, yang saat itu justru mengharapkan sebuah penghormatan kepada pemain dengan 208 caps tersebut. Iklan itu disambut dengan siulan keras, setelah itu kembali terdengar nyanyian yang ditujukan kepada Tapia.

Seolah itu belum cukup, di media sosial juga beredar cuplikan lain dari pertunjukan drone tersebut. Dalam salah satu gambar Messi, sang penyerang digambarkan sedang menendang bola dengan kaki kanannya. Messi tentu dikenal dengan kaki kirinya yang fenomenal. Kesalahan itu menjadi bahan ejekan massal di X, dengan sebagian pengguna sekali lagi menunjuk Tapia sebagai sasaran kemarahan

Namun, kemarahan terhadap Tapia berkaitan dengan lebih dari sekadar satu pertunjukan drone yang gagal. Presiden AFA itu sudah lama menjadi sosok kontroversial di sepak bola Argentina. Menurut media Argentina, harga tiket yang tinggi, masalah penjualan kembali, dan tiket palsu di sekitar laga melawan Benin antara lain bisa turut menyumbang pada frustrasi tersebut.



