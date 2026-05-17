Tyrell Malacia akan meninggalkan Manchester United pada musim panas ini, demikian diumumkan klub melalui saluran resminya. Bek sayap tersebut dapat direkrut secara gratis pada musim panas ini, karena kontraknya di Manchester tidak akan diperpanjang.

Malacia mendapat pujian dari manajer sementara Michael Carrick setelah pertandingan kandang melawan Nottingham Forest (3-2). Bek tersebut tidak turun bermain, namun mendapat penghormatan hangat dari pelatihnya.

"Inilah Tyrell, yang saya ceritakan kepada para pemain sebelum kick-off. Dia telah melewati masa sulit karena cedera. Saya meminta kalian untuk memberikan dukungan kepadanya," seru Carrick kepada para penggemar. Para penggemar pun merespons. Pemain kelahiran Rotterdam ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari para pendukung Manchester United.

Malacia didatangkan dari Feyenoord pada musim panas 2022 dengan biaya sekitar 15 juta euro. Pada musim pertamanya, ia masih bermain secara reguler dan mencatatkan sebanyak 39 penampilan. Namun, akibat cedera lutut yang parah, ia harus absen sepanjang satu musim penuh, dan setelah kembali, ia tidak lagi dijamin mendapatkan menit bermain di The Red Devils.

Setelah masa pinjaman di PSV, di mana ia hanya bermain selama 693 menit, ia kembali ke Manchester. Bek ini beberapa kali mengupayakan transfer, namun perpindahan itu tak pernah terwujud. Musim dingin ini, sepertinya transfer ke Turki sedang dalam proses, namun manajemen membatalkan rencana tersebut pada menit-menit terakhir—terutama karena cedera yang dialami Patrick Dorgu.

Musim ini, Malacia tampil dua kali untuk United, yang menghasilkan tujuh menit bermain.