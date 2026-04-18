Penonton marah setelah kesalahan aneh Viaplay saat pertandingan Chelsea vs Man United

Pertandingan Chelsea melawan Manchester United pada Sabtu malam terhenti selama tiga menit. Para penonton Viaplay pun ramai-ramai mengeluh di X mengenai penghentian mendadak pada laga puncak Liga Premier tersebut.

Di pertengahan babak kedua, pertandingan seru di Stamford Bridge tiba-tiba terhenti karena jeda iklan. Penonton saluran berbayar ini tidak bisa menonton pertandingan Chelsea vs Manchester United selama total tiga menit.

Kritik terhadap Viaplay pun bermunculan. "Sial, Viaplay mulai terlihat amatir banget nih," keluh seorang pengguna di platform media sosial tersebut. "Viaplay. Drama. Sialan," saluran tersebut juga diserang habis-habisan oleh penonton lain. Keluhan juga bermunculan bahwa pemirsa TV membayar biaya langganan namun tidak mendapatkan nilai yang sepadan.

Selain itu, jeda iklan tersebut tidak dibahas oleh komentator Guy Habets. Manchester United saat jeda tersebut unggul 0-1 berkat gol dari Matheus Cunha.

Pertandingan antara Feyenoord dan Ajax di De Kuip bulan lalu tiba-tiba terhenti selama sekitar sepuluh detik akibat iklan dari VriendenLoterij. ESPN memperbaiki kesalahan tersebut setelah beberapa detik, sehingga penonton dapat kembali menonton De Klassieker.