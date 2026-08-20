Fans Ajax benar-benar sudah muak dengan Steven Berghuis setelah 45 menit bermain melawan FC Sion. Winger Ajax itu menjadi sasaran kritik keras di internet. Sang pemain senior juga kena semprot Julian Brandt, karena saat sebuah serangan balik berbahaya ia memutuskan menembak sendiri.

Berghuis kembali mendapat kesempatan tampil sebagai starter pada Kamis malam di Swiss. Penyerang sayap kanan Ajax itu melepaskan tidak kurang dari enam tembakan di babak pertama, tetapi hanya satu yang mengarah ke gawang.

Salah satu tembakan itu dilepaskan mantan pemain AZ, FC Twente, dan Feyenoord tersebut ketika Brandt sebenarnya berada dalam posisi yang lebih baik. Gelandang asal Jerman itu dengan jelas menunjukkan bahwa ia ingin menerima bola.

Di internet, reaksi terhadap penampilan Berghuis sangat pedas. “Hari ketika Berghuis pergi adalah hari ketika bendera dikibarkan,” tulis seseorang. “Berghuis benar-benar sudah tidak bisa lagi. Satu-satunya yang dia lakukan adalah melepaskan umpan silang gagal dan menembakkan bola 10 kali per babak ke samping atau melambung...”, kata yang lain.

“Berghuis harus diganti sekarang juga sebelum turun minum. Murni sebagai sinyal. Pensiun saja,” tulis fan Ajax lainnya. “Berghuis menembak 30 kali dan nol yang tepat sasaran,” demikian bunyi komentar lain.