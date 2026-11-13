Penonton kecam habis-habisan seorang pemain timnas Belanda: "Kami sama sekali tak butuh dia!"

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Suporter timnas Belanda tidak menyesalkan absennya Virgil van Dijk dalam laga Nations League melawan Yunani pada Jumat malam. Timnas Belanda sudah unggul 5-0 setelah satu babak.

Belanda langsung tancap gas saat menghadapi Yunani pada Jumat. Crysensio Summerville membuka skor pada menit keenam setelah aksi apik Donyell Malen.

Setelah itu, Tijjani Reijnders mencuri perhatian. Gelandang Al-Qadsiah tersebut mencetak tiga gol dalam waktu dua puluh menit dan membawa timnas Belanda unggul 4-0.

Menjelang turun minum, Jurriën Timber turut menyumbang gol. Ia dengan mudah menyambar umpan silang mendatar Malen untuk mengubah skor menjadi 5-0.

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Belanda bermain tanpa Van Dijk pada Jumat malam. Ia sempat bertolak ke Zeist pada awal pekan ini, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisinya ternyata belum cukup bugar untuk bermain pada periode laga internasional ini.

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Di media sosial, para penonton pertandingan tampaknya tidak menyesalkan ketidakhadirannya. "Belanda bermain jauh lebih baik tanpa Virgil van Dijk," simpul Ger van der Veen.

"Seperti dugaan, kami sama sekali tidak membutuhkan Virgil van Dijk. Betapa melegakannya saat Frenkie membangun serangan dari belakang," ujar penonton lain di X.

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"Jadi, ternyata Virgil van Dijk selama ini adalah masalahnya?" kata Huub Bellemakers. "Senang melihat betapa absennya Virgil van Dijk membuat timnas Belanda ini bermain lebih lepas," ujar Rob Goosens.

Karena Van Dijk absen, Frenkie de Jong mengenakan ban kapten pada Jumat malam. Seusai turun minum, Denzel Dumfries mengambil alih ban kapten darinya.