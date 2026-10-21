Laga Real Betis kontra Feyenoord membuat penonton terheran-heran dengan kondisi lapangan di Estadio La Cartuja. Jurnalis dan suporter sama-sama mengkritik kondisi rumputnya di media sosial.

Dari atas, sudah terlihat bahwa di beberapa bagian hampir tidak ada rumput yang tersisa. Kondisinya tampak jauh lebih buruk dari sudut kamera yang lebih dekat ke lapangan.

Jeroen Kapteijns, jurnalis De Telegraaf, melihat bongkahan rumput beterbangan. "Betapa buruknya lapangan untuk laga Real Betis-Feyenoord ini," tulisnya di X.

"Kondisi lapangan ini tidak layak untuk pertandingan Liga Champions," lanjutnya. "Bongkahan rumput beterbangan dan ada banyak bagian yang gundul. Sekarang ini, hal seperti ini hampir tidak pernah terlihat lagi."

Sejumlah penggemar juga menyadari bahwa kondisi lapangan jauh dari kata baik. "Lapangan ketiga rata-rata klub amatir di Belanda masih lebih baik daripada ladang ini," tulis Richard di X. "Lapangan Telstar empat kali lebih baik daripada lapangan Betis," tambah Arjen.

Giovanni van Bronckhorst sudah mengkritik kondisi rumput dalam konferensi pers menjelang pertandingan. "Kondisinya tidak optimal. Dalam pertandingan-pertandingan terakhir kami, rumputnya sangat bagus. Yang ini lebih buruk. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tetapi ini bukan lapangan yang Anda harapkan di level Liga Champions."

Pelatih Betis, Manuel Pellegrini, punya penjelasan. Ia menunjuk banyaknya pertandingan kandang belakangan ini. "Kami punya perawat lapangan yang hebat, jadi semoga kondisinya segera diperbaiki. Namun, meskipun lapangan dalam kondisi buruk, kami sama-sama dirugikan seperti lawan."