Penonton, foto, dan tanda tangan... Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuka sesi latihan tim nasional Saudi

Para penggemar di kota Austin, Amerika Serikat, menikmati hari yang menyenangkan bersama tim nasional Arab Saudi, yang telah memulai persiapan intensifnya untuk menghadapi pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 melawan tim nasional Uruguay.

Timnas Saudi memulai persiapannya pada dini hari Kamis ini untuk menghadapi Uruguay, yang akan berlangsung pada dini hari Selasa mendatang di kota Miami, dalam rangkaian pertandingan putaran pertama Grup 8 Piala Dunia.

Latihan yang berlangsung selama satu jam penuh di Stadion "Q2" di kota Austin, Amerika Serikat, dihadiri oleh sejumlah penonton, karena sesi tersebut terbuka untuk mereka dan media, sesuai dengan program Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Tidak hanya itu, setelah latihan selesai, lima pemain tim nasional Saudi keluar untuk bertemu dengan para penggemar di kota Austin, menandatangani barang-barang mereka, dan berfoto bersama, yaitu Salem Al-Dossari, Saleh Al-Shehri, Ali Majrashi, Nawaf Al-Aqidi, dan Mohammed Abu Al-Shamat.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari inisiatif komunitas yang didorong oleh FIFA untuk diselenggarakan selama Piala Dunia 2026, dengan tujuan memperkuat komunikasi antara tim-tim peserta dan penggemar lokal.

Berdasarkan inisiatif tersebut, masyarakat Kota Austin terpilih sebagai salah satu dari 25 komunitas yang membuka pintunya bagi para penggemar selama satu hari, di tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026.

Jurnalis Saudi Nawaf Al-Aqil mengungkapkan lebih jauh lagi, di mana ia menyebutkan bahwa inisiatif FIFA tersebut dilakukan bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), guna mendorong anak-anak untuk berolahraga.

Organisasi tersebut menilai bahwa 80% anak-anak di seluruh dunia tidak mendapatkan porsi olahraga yang cukup setiap hari, sehingga kesempatan ini hadir untuk mendorong mereka berolahraga, melalui pengalaman melihat bintang-bintang favorit mereka di Piala Dunia secara langsung.

Perlu dicatat bahwa tim nasional Saudi berada di Grup 8 pada putaran final Piala Dunia 2026, bersama tim nasional Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde.