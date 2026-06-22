



Argentina memimpin 1-0 atas Austria pada babak pertama di Piala Dunia di Amerika Serikat, berkat gol indah dari Lionel Messi. Di X, perbincangan di kalangan penonton Belanda terutama berfokus pada insiden mencolok di masa tambahan waktu di mana Lautaro Martínez lolos dari kartu.

Juara dunia bertahan itu memulai pertandingan di Dallas dengan kuat dan mendapatkan tendangan penalti di awal pertandingan setelah pemeriksaan VAR yang cukup lama. Namun, dari jarak sebelas meter, Messi justru menyia-nyiakan peluang langka untuk langsung mencatatkan sejarah dengan meleset dari gawang. Di akhir babak pertama, sang penyerang akhirnya membalasnya dengan tendangan jarak jauh yang gemilang, yang membuatnya menjadi satu-satunya pemegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di putaran final Piala Dunia.

Namun, sesaat sebelum jeda, terjadi momen yang memicu reaksi jauh lebih besar di media sosial daripada gol pembuka Messi. Saat bola sudah bergulir keluar dan permainan secara teknis sudah berakhir, Martínez dengan jelas menendang Konrad Laimer dari belakang. Pemain Austria itu terjatuh, tetapi wasit dan VAR tidak melihat alasan untuk campur tangan.

Hal itu menimbulkan keheranan besar di kalangan banyak penonton. Di X, banyak keluhan bermunculan mengenai tidak adanya kartu untuk penyerang Argentina tersebut. “Lautaro Martínez jelas-jelas menendang setelah bola keluar, tapi hal itu hanya diabaikan begitu saja,” tulis seorang penonton. Yang lain bertanya-tanya: “Dan aku kira menendang setelah bola keluar itu layak kartu merah?”

VAR pun ikut menjadi sasaran kritik. “Apakah VAR sedang liburan?”, tulis seorang pendukung, sementara yang lain menanggapi dengan: “Martínez menendang setelah insiden, tapi tidak ada kartu.” Beberapa penonton berpendapat bahwa Argentina sekali lagi lolos dengan mudah dari keputusan wasit.

Diskusi ini terutama berkisar pada pertanyaan hukuman apa yang seharusnya diberikan. Menurut interpretasi aturan permainan saat ini, menendang lawan setelah insiden tidak otomatis mendapat kartu merah. Untuk kartu merah langsung, harus ada perilaku yang berlebihan atau brutal. Oleh karena itu, pemberian kartu kuning pun bisa dibenarkan.

Banyak penonton setuju dengan hal itu. “Itu jelas kartu kuning,” demikian bunyi komentar yang banyak dibaca di X. Bagaimanapun juga, momen tersebut memicu kekesalan yang luar biasa di kalangan penonton Belanda. “Betapa menjijikkannya tim Argentina ini,” tulis seseorang.

Seorang lainnya menanggapi: “Aku benar-benar muak dengan Argentina yang bodoh itu. Tim yang menjijikkan.” Komentar-komentar seperti “Betapa menjengkelkannya orang-orang Argentina itu” dan “Benar-benar sekelompok bajingan. Menendang lawan setelah jatuh, memohon kartu, mereka itu geng penjahat” juga mendapat banyak dukungan.