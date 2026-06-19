Penonton Belanda, karena merasa frustrasi, mengatakan hal yang persis sama tentang Saibari setelah gol indah terbarunya di Piala Dunia

Ismael Saibari kembali menunjukkan kemampuannya di Piala Dunia. Gelandang yang dijual PSV ke Bayern München ini membawa Maroko unggul atas Skotlandia hanya dalam waktu sedikit lebih dari satu menit, dan melakukannya dengan gol yang sangat indah. Di media sosial, hal ini tidak hanya menuai kekaguman, tetapi juga rasa frustrasi di kalangan penggemar PSV.

Pertandingan Piala Dunia di Boston Stadium baru saja dimulai ketika Saibari mencetak gol. Setelah 71 detik, gelandang serang ini menerima bola di sisi kanan kotak penalti berkat umpan apik dari Brahim Díaz. Dari sudut yang sulit, Saibari melepaskan tendangan keras yang mematikan, lalu bola melesat indah ke sudut jauh gawang dan kiper Angus Gunn tak berdaya menahannya.

Bagi Saibari, ini sudah menjadi gol Piala Dunia keduanya yang gemilang dalam waktu singkat. Pekan lalu, ia juga mencetak gol untuk Maroko saat melawan Brasil. Saat itu, ia lolos di antara barisan pertahanan Brasil dan mengecoh Alisson Becker dengan tendangan lob yang indah.

Peran baru Saibari sebagai pahlawan langsung memicu banyak reaksi dari penonton Belanda di X. Yang menarik, sebagian besar reaksi tersebut bahkan tidak berfokus pada gol itu sendiri, melainkan pada nilai transfer yang diterima PSV saat menjualnya ke Bayern München baru-baru ini. Klub asal Eindhoven itu dilaporkan menerima 55 juta euro untuk gelandang tersebut.

“Earnie (Stewart, red.) yang begitu bersikeras ingin menjual Saibari dengan harga murah. Benar-benar memalukan. RB Leipzig meminta 100 juta untuk pemain dengan kualitas yang sama,” tulis seorang pendukung PSV, yang merujuk pada bintang asal Pantai Gading, Yan Diomande, dari Leipzig.

Seorang penggemar PSV lainnya merasa pendapatnya terbukti benar: “Bahwa Saibari adalah pemain hebat, kami di Eindhoven sudah tahu sejak lama, tapi sekarang seluruh dunia juga mengetahuinya! Gol yang luar biasa.”

Yang lain juga berpendapat bahwa PSV seharusnya bisa meminta harga lebih tinggi. “Kita sebenarnya bisa menjual Saibari seharga 75 juta setelah Piala Dunia. Saya rasa itu sangat bodoh dari pihak kita,” demikian bunyi komentar yang banyak dibagikan. Seorang pengguna lain menulis dengan singkat namun tegas: “Saibari terlalu cepat setuju.”