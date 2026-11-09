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Kiper Paderborn, Nahuel Noll, bisa membela Jerman maupun Spanyol. Jika mendapat undangan, ia tidak akan berpikir lama.

Dalam acara 'Aktuelles Sportstudio' di ZDF, kiper pinjaman tim promosi Bundesliga itu menjawab pertanyaan Jochen Breyer bahwa ia terbuka untuk beralih ke federasi sepak bola Spanyol.

"Saya akan sangat senang," kata Noll jika pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, menghubunginya dan memanggilnya untuk mengikuti pemusatan latihan. Ia juga akan menerima undangan tersebut.

Kiper berusia 23 tahun itu sebenarnya terikat kontrak dengan TSG Hoffenheim dan bermain sebagai pemain pinjaman untuk Paderborn musim ini. Sejauh ini, ia telah tujuh kali tampil untuk tim kelompok umur Jerman (U19 & U20), tetapi belum pernah dipanggil ke tim senior.

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Lahir di Munich, Noll juga bisa membela Furia Roja karena ibunya berasal dari Spanyol. Ia fasih berbahasa Spanyol, tetapi belum mendapat undangan dari federasi Spanyol, sebagaimana ia juga belum mendapat undangan dari DFB. Noll menjelaskan bahwa bermain untuk sebuah tim nasional suatu hari nanti merupakan "keinginan terbesar".

Di Paderborn, tim promosi tersebut, sang kiper termasuk pemain andalan yang tak tergantikan musim ini. Berkat penampilan apiknya pula, SC berada di posisi ke-13 klasemen, dengan keunggulan empat poin atas zona degradasi langsung.

Musim depan, Noll bisa kembali bermain untuk klub asalnya, Hoffenheim, tempat masa kiper utama Oliver Baumann mungkin segera berakhir. Namun, Noll mengatakan ia hanya bisa membayangkan kembali secara permanen "jika saya bermain".