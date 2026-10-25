Hampir tiga tahun lalu, kapten Borussia Dortmund yang saat ini cedera, Emre Can (robek ligamen krusiatum), dinobatkan sebagai "Pemain Tim Nasional Terbaik 2023" dengan selisih suara yang besar. Saat itu, hampir 50.000 suara masuk dalam pemungutan suara yang digelar klub penggemar tim nasional Jerman. Sebanyak 64,6 persen di antaranya memilih Can.

Keanehan hasil itu segera terlihat. Bek tengah tersebut hanya bermain 412 dari 990 menit yang mungkin ia jalani bersama tim nasional Jerman. Dalam lima dari sebelas pertandingan pada 2023, ia bahkan sama sekali tidak diturunkan. Namun, dua akun dengan jangkauan luas di X telah mengajak orang-orang memilih Can sebagai lelucon, dan ajakan itu mendapat sambutan.

Pada Sabtu, seorang pemain Dortmund juga memenangi pemungutan suara dengan hasil yang terasa cukup ganjil. Felix Nmecha dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan dalam kemenangan 1-0 BVB atas Eintracht Frankfurt. Pemain tim nasional itu memperoleh 23 persen suara yang masuk melalui aplikasi resmi Bundesliga antara menit ke-86 dan peluit akhir.

Hasil itu mengherankan karena beberapa alasan. Nmecha ditarik keluar pada menit ke-79 ketika skor masih 0-0. Jobe Bellingham masuk menggantikannya dan satu menit kemudian memberi umpan untuk gol kemenangan Maximilian Beier. Berkat gol indah yang menentukan kemenangan itu, semestinya Beier berada di urutan teratas pilihan penggemar. Atau mungkin Joey Veerman, yang berperan seperti quarterback dalam menata permainan Dortmund dengan sangat baik.

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Felix Nmecha belum menunjukkan performa apik seperti tahun lalu bersama BVB

Sebaliknya, Nmecha tampil kurang menonjol dan kembali memperlihatkan bahwa ia tengah kehilangan performa apik yang berhasil ia pertahankan dari musim lalu hingga Piala Dunia. Saat itu, Nmecha menjadi perbincangan luas dan subjek berbagai spekulasi transfer, yang menyebut klub-klub Inggris kabarnya bersedia mengeluarkan dana ratusan juta untuk merekrutnya.

Namun, sejauh ini Nmecha mengawali musim baru dengan buruk, jika mengesampingkan dua gol pentingnya saat masuk sebagai pemain pengganti, termasuk sebuah gol salto, melawan tim promosi Paderborn (3-0). Selain itu, ia belum mencatatkan gol atau assist lagi.

Meski begitu, bukan berarti pemain berusia 26 tahun itu tampil sepenuhnya buruk. Dalam statistik-statistik utama, catatan Nmecha berada pada tingkat rata-rata yang baik. Namun, standar untuk pemain seperti dirinya, yang diharapkan menjadi pembeda bagi BVB, memang lebih tinggi daripada pemain lain. "BVB tanpa Felix berbeda dengan BVB saat ia bermain," kata pelatih Niko Kovac pada April lalu, ketika Nmecha absen akibat robek ligamen di lutut. Saat itu, Borussia memang kehilangan perannya sebagai penghubung antarlini.

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Felix Nmecha: Kehilangan bola, intensitas rendah, kurang ritme

Namun kini, sisi negatif penampilan Nmecha jauh lebih banyak daripada sisi positifnya. Saat membangun serangan, ia kerap kehilangan bola secara tidak perlu akibat kecerobohan. Dalam duel langsung untuk merebut bola, ia bermain terlalu lemah dan kurang tangguh, sementara pergerakannya tanpa bola masih perlu ditingkatkan. Ia juga sedang kekurangan intensitas saat menyerang maupun bertahan. Meski rutin mendapat kesempatan bermain, ritmenya belum terbentuk.

Upaya pemain yang telah 14 kali membela tim nasional itu tidak perlu diragukan. Nmecha mengambil tanggung jawab di lapangan, banyak berlari dan mencoba berbagai hal, tetapi terlalu sering upayanya tidak membuahkan hasil atau ia mengambil keputusan yang keliru. Karena ia kerap berada di ruang-ruang sempit, hal itu biasanya langsung menciptakan situasi berbahaya.

"Felix jelas belum mencapai level yang bisa ia capai," kata Kovac enam pekan lalu, setelah menarik Nmecha yang tampil buruk saat jeda pertandingan di Hoffenheim. "Ia bermain di Piala Dunia. Persiapannya mungkin tidak seperti biasanya, tetapi sekarang ia membutuhkan sedikit waktu. Kami harus membangunnya kembali secara perlahan. Secara fisik, ia belum berada di level yang saya inginkan, level yang bisa ia capai dan pernah ia capai. Namun, itu akan datang."

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Felix Nmecha yang sedang kehilangan performa akan terbantu dengan jeda bermain

Dortmund masih menunggu momen itu, meski Nmecha kini telah bermain penuh selama 90 menit dalam tiga pertandingan dan menunjukkan peningkatan dibandingkan awal September. Namun, ia belum menunjukkan penampilan yang dominan. Dalam hal itu, ia masih perlu banyak berkembang.

"Pengaturan beban bermain selalu menjadi istilah yang lucu," kata Nico Schlotterbeck kepada Sky setelah meraih tiga poin melawan SGE, ketika ditanya tentang beratnya perjalanan yang dijalani Dortmund dalam beberapa hari terakhir. "Jadi, saya selalu bisa bermain," ujar sang kapten, meski ia mengakui bahwa hal itu mungkin lebih mudah baginya sebagai bek. "Saya rasa situasinya sedikit berbeda bagi pemain di depan."

Nmecha mencatatkan menit bermain terbanyak ketujuh di antara para pemain BVB. Mengingat hal itu dan performanya yang sedang menurun, sedikit waktu istirahat akan bermanfaat baginya. Kovac memberi sedikit petunjuk bahwa hal itu mungkin terjadi dalam laga DFB-Pokal melawan Bremen pada Selasa. Sang pelatih menjelaskan bahwa Jobe Bellingham "pasti akan kembali bermain di ajang piala" dan kemungkinan tampil sejak awal. Setelah penampilan apik Veerman, kecil pula kemungkinan Kovac akan menempatkannya di bangku cadangan.

Mungkin duduk di bangku cadangan justru menjadi dorongan yang tepat bagi Nmecha pada saat yang tepat. Ia memiliki potensi, tetapi sama sekali belum menunjukkan konsistensi. Kovac harus menemukan cara agar Nmecha kembali tampil kuat dan lebih stabil. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa BVB membutuhkan Nmecha yang mampu menjadi pemain dinamis pembeda seperti tahun lalu.

Felix Nmecha: Statistik penampilannya bersama BVB