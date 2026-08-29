Casper Tengstedt tampaknya tengah menjalani hari-hari terakhirnya sebagai pemain Feyenoord. Klub Rotterdam itu, menurut Voetbal International, telah mencapai kesepakatan dengan Toulouse terkait transfer penyerang berusia 26 tahun tersebut. Hanya formalitas terakhir dan tes medis yang masih menghalangi kepindahannya ke Prancis.

Nilai kesepakatan ini mencapai empat juta euro di luar bonus, lapor VI. Feyenoord juga memasukkan persentase penjualan kembali dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, periode ketika Tengstedt gagal mengamankan tempat di starting XI diperkirakan akan berakhir.

Ketertarikan Toulouse mulai bergerak pekan ini dan menjadi lebih konkret pada Jumat. Klub Prancis itu berencana kembali ke Feyenoord dengan proposal yang lebih baik. Hal itu pada akhirnya terbukti cukup untuk membuat kedua pihak mencapai kesepakatan soal kepindahan striker Denmark tersebut.

Tengstedt sendiri terbuka untuk hengkang ke Prancis. Sang penyerang tidak masuk dalam rencana pelatih Giovanni van Bronckhorst pada musim ini dan tidak mencatatkan menit resmi untuk Feyenoord pada pekan-pekan awal musim baru. Hanya saat melawan SC Cambuur dia masuk dalam skuad pertandingan.

Persaingan di lini depan juga sangat ketat. Ayase Ueda tak tergantikan sebagai nomor sembilan, sementara Van Bronckhorst juga bisa mengandalkan Nacho Ferri dan Shaqueel van Persie. Karena itu, Tengstedt hanya memiliki sedikit prospek untuk mendapatkan waktu bermain.

Feyenoord mendatangkan Tengstedt ke De Kuip pada musim panas 2025. Klub Rotterdam itu saat itu membayar sekitar enam juta euro kepada Benfica dan mengikat pemain Denmark tersebut hingga pertengahan 2029. Namun, pada musim pertamanya dia terutama tampil mengecewakan: dalam 23 pertandingan, yang sebagian besar dijalani sebagai pemain pengganti, dia mencetak lima gol.

Langkah terakhir menuju Toulouse kini masih harus diambil. Tengstedt terlebih dahulu harus lolos tes medis, setelah itu formalitas yang tersisa bisa dirampungkan. Jika semuanya berjalan tanpa masalah, Tengstedt akan meninggalkan Feyenoord setelah satu musim dan melanjutkan kariernya di Ligue 1.

Cuci gudang

Feyenoord ingin menciptakan ruang dalam skuad dan struktur gaji pada musim panas ini. Karena itu, klub Rotterdam tersebut sudah berpisah dengan Anel Ahmedhodzic, sementara Luka Ivanusec dan Jordan Lotomba masih menjadi dua pemain lain yang terikat kontrak tetapi tampaknya tidak lagi masuk dalam rencana. Untuk mereka juga, Feyenoord akan mencari solusi pada hari-hari terakhir bursa transfer.



