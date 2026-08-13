Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Mika BaurGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Penjualan rekor! Hujan uang bernilai jutaan untuk tim promosi Bundesliga

Bundesliga
M. Baur
Transfers
Paderborn
Celtic
Premiership

SC Paderborn harus melepas gelandang Mika Baur. Namun, tim promosi itu kemungkinan akan menerima bayaran rekor.

Seperti diumumkan secara resmi oleh klub dari kasta tertinggi Jerman itu pada Kamis, pemain 22 tahun tersebut pindah ke juara bertahan Skotlandia, Celtic Glasgow.

"Sebenarnya kami sangat ingin mempertahankannya," kata direktur olahraga Paderborn, Sebastian Lange. "Ketika dia mengutarakan keinginannya, kami juga tidak ingin menghalanginya mengingat kontraknya tersisa kurang dari satu tahun lagi, dengan syarat SCP kami juga mendapat keuntungan."

Sky sebelumnya telah melaporkan bahwa kesepakatan sudah di ambang tercapai. Di klub Premiership itu, Baur disebut telah menandatangani kontrak kerja yang berlaku hingga 30 Juni 2031.

Mika Baur akan menjadi penjualan rekor SC Paderborn

Lange menyebutnya sebagai "solusi ekonomi yang sangat baik", dan klub Bundesliga itu akan memanfaatkannya "untuk terus memperkuat skuad kami hingga akhir periode transfer".

Menurut kabar yang beredar, Paderborn bahkan bisa bergembira atas biaya transfer sebesar delapan juta euro, yang akan berarti rekor penjualan baru. Sebelumnya, Aaron Zehnter memegang catatan terbaik itu - pemain 21 tahun tersebut bergabung dengan VfL Wolfsburg setahun lalu dengan nilai 4,5 juta euro.

League Cup
Dundee United crest
Dundee United
DUU
Celtic crest
Celtic
CEL
DFB-Pokal
1. FC Phoenix Luebeck crest
1. FC Phoenix Luebeck
PHL
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google