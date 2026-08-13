Penjualan rekor! Hujan uang bernilai jutaan untuk tim promosi Bundesliga

Seperti diumumkan secara resmi oleh klub dari kasta tertinggi Jerman itu pada Kamis, pemain 22 tahun tersebut pindah ke juara bertahan Skotlandia, Celtic Glasgow.

"Sebenarnya kami sangat ingin mempertahankannya," kata direktur olahraga Paderborn, Sebastian Lange. "Ketika dia mengutarakan keinginannya, kami juga tidak ingin menghalanginya mengingat kontraknya tersisa kurang dari satu tahun lagi, dengan syarat SCP kami juga mendapat keuntungan."

Sky sebelumnya telah melaporkan bahwa kesepakatan sudah di ambang tercapai. Di klub Premiership itu, Baur disebut telah menandatangani kontrak kerja yang berlaku hingga 30 Juni 2031.

Mika Baur akan menjadi penjualan rekor SC Paderborn

Lange menyebutnya sebagai "solusi ekonomi yang sangat baik", dan klub Bundesliga itu akan memanfaatkannya "untuk terus memperkuat skuad kami hingga akhir periode transfer".

Menurut kabar yang beredar, Paderborn bahkan bisa bergembira atas biaya transfer sebesar delapan juta euro, yang akan berarti rekor penjualan baru. Sebelumnya, Aaron Zehnter memegang catatan terbaik itu - pemain 21 tahun tersebut bergabung dengan VfL Wolfsburg setahun lalu dengan nilai 4,5 juta euro.