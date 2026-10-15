Bek Manchester United asal Argentina, Lisandro Martinez, memberikan penjelasan atas pernyataan kerasnya terhadap manajemen klub usai kekalahan dari Atletico Madrid di Liga Champions.

Ketegangan di Manchester United semakin memanas. Setelah Manchester United kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions, Lisandro Martinez memicu kegaduhan besar dengan mengkritik manajemen klub secara terbuka, terutama direktur olahraga Jason Wilcox.

Pernyataan tersebut tidak diterima dengan baik di dalam klub, sehingga mendorong pemain Argentina itu kembali menyampaikan pandangannya melalui pernyataan panjang yang diunggah di akun Instagram-nya. Dalam unggahan itu, Martinez yang berusia 28 tahun berusaha menjelaskan ucapannya, tanpa menyampaikan permintaan maaf.

Lisandro berkata: "Setelah pertandingan, saya berbicara dalam kondisi marah dan frustrasi karena tidak meraih hasil yang kami semua harapkan. Kata-kata saya mencerminkan perasaan saya dan betapa besar keinginan saya melihat klub ini bersaing untuk gelar-gelar terbesar."

Dia menjelaskan: "Ketika saya mengatakan bahwa saya menginginkan lebih, saya berbicara tentang ambisi yang harus dimiliki kita semua di dalam klub ini. Ini adalah tuntutan yang harus kita tetapkan untuk diri kita sendiri, dimulai dari saya."

Pemain internasional Argentina itu juga mengakui tanggung jawab para pemain atas hasil-hasil buruk tersebut, sekaligus menegaskan kepercayaannya kepada rekan-rekan setimnya dan pelatih Michael Carrick.

Namun upaya meredakan ketegangan ini mungkin tidak cukup. Menurut Sky Sports, pernyataan Martinez memicu kemarahan dan ketidakpuasan di kalangan manajemen klub serta para pemain Manchester United, bahkan salah satu pemain menghadapi pemain Argentina itu secara langsung di dalam pesawat saat perjalanan pulang, karena beberapa rekan setimnya tersinggung dengan kritiknya terhadap kualitas tim.

Klub belum memutuskan apakah akan mengambil tindakan disipliner, tetapi masa depan bek tersebut di Old Trafford kini terlihat tidak jelas.

Kontraknya berakhir musim panas mendatang, dan meskipun Manchester United memiliki opsi untuk memperpanjangnya satu musim lagi, belum ada keputusan yang diambil.

Hal ini bersamaan dengan rencana Manchester United untuk mendatangkan bek-bek baru di posisi bek tengah dan bek kiri pada bursa transfer mendatang. Menurut media Inggris, Martinez sebenarnya sudah ingin meninggalkan klub pada musim panas lalu untuk bergabung dengan Atletico Madrid dan menyusul rekan senegaranya, Cristian Romero, tetapi manajemen klub Inggris itu tidak menerima tawaran yang memuaskan.

Situasi ini kini bisa sangat memengaruhi pembicaraan terkait masa depannya di Manchester United.