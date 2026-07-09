Penjelasan resmi... FIFA menjelaskan pembatalan gol Mesir saat melawan Argentina dan tidak disahkannya tendangan penalti Salah

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengeluarkan klarifikasi resmi terkait keputusan wasit yang paling kontroversial dalam pertandingan antara Mesir dan Argentina, yang berakhir dengan kemenangan “Para Penari Tango” (3-2) di babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul gelombang kritik luas terhadap keputusan wasit asal Prancis, François Litxer.

Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi besar setelah gol tim Mesir dianulir dengan alasan adanya pelanggaran di awal serangan, serta tuntutan tim Mesir akan tendangan penalti untuk Mohamed Salah beberapa detik sebelum gol ketiga Argentina tercipta—adegan-adegan yang memicu protes luas dari para pemain dan staf pelatih Mesir.

Yang menarik, para pakar wasit dan mantan bintang sepak bola memiliki pandangan yang berbeda mengenai keabsahan keputusan wasit Prancis tersebut, yang menegaskan adanya kontroversi wasit yang memaksa FIFA untuk turun tangan.

Sejumlah legenda sepak bola, terutama Alan Shearer, Gary Neville, dan Roy Keane, berpendapat bahwa timnas Mesir mengalami ketidakadilan wasit, sementara Claudio López, mantan bintang Argentina, sependapat dengan mereka.

Sementara itu, pakar wasit asal Inggris, Graham Scott, menegaskan bahwa keputusan menganulir gol timnas Mesir adalah keliru, namun jaringan khusus “Archivo Far” berpendapat bahwa gol tersebut memang tidak sah dan penggunaan teknologi video (VAR) sudah tepat.

Dalam upaya mengakhiri perdebatan ini, Pierluigi Collina dari Italia, Ketua Komite Wasit FIFA, angkat bicara untuk menjelaskan dasar wasit yang menjadi landasan keputusan tersebut, sambil menegaskan bahwa teknologi video telah menerapkan protokol yang berlaku dalam kedua kasus tersebut.

Colina: Inilah Alasan Gol Mesir Dibatalkan

Colina menjelaskan bahwa FIFA biasanya tidak mengomentari kasus-kasus individual selama turnamen, namun ia merasa perlu mengklarifikasi beberapa poin mengingat besarnya kontroversi yang muncul.

Melalui situs resmi FIFA, hari Kamis ini, ia mengatakan, “Biasanya kami tidak suka mengomentari kasus-kasus wasit tertentu selama turnamen, namun baru-baru ini kami telah menjelaskan bagaimana wasit menangani upaya pemain untuk menghalangi kiper, dan oleh karena itu kami merasa perlu mengklarifikasi poin lain yang memicu banyak perdebatan.”

Ia menambahkan sambil menjelaskan mekanisme kerja teknologi video, “Setelah sebuah gol tercipta, wasit video akan meninjau seluruh proses serangan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran selama proses membangun serangan dan hal itu berdampak langsung pada gol, maka wasit video akan merekomendasikan kepada wasit lapangan untuk meninjau ulang adegan tersebut di layar.”

Ia menekankan bahwa protokol “VAR” tidak menetapkan jarak atau waktu tertentu untuk peninjauan, dengan mengatakan, “Tidak ada batasan waktu atau jarak tertentu antara pelanggaran dan gol agar hal tersebut dapat dipertimbangkan.”

Mengenai cuplikan gol Mesir yang dianulir, Colina mengatakan, “Dalam pertandingan Argentina melawan Mesir, pemain Mesir Marwan Attia dengan jelas menginjak kaki Lisandro Martínez.”

Ia menambahkan, “Dari sudut pandang kami, pelanggaran tetaplah pelanggaran, terlepas dari seberapa jelas pelanggaran tersebut. Dan jika wasit di lapangan tidak melihatnya, maka wasit video berhak untuk campur tangan.”

Mengapa Mohamed Salah tidak mendapat tendangan penalti?

Ketua Komite Wasit FIFA juga menyinggung insiden di mana timnas Mesir menuntut penalti untuk Mohamed Salah sebelum gol ketiga Argentina.

Ia mengatakan, “Jika tidak terdeteksi adanya pelanggaran selama proses membangun serangan yang berujung pada gol, wasit video akan memberitahukan hal tersebut kepada wasit.”

Ia menambahkan sambil menjelaskan perbedaan antara pelanggaran dan kontak fisik yang wajar, “Menginjak kaki lawan dianggap sebagai pelanggaran, namun jika bek menyentuh bola terlebih dahulu lalu terjadi kontak fisik yang wajar setelahnya, maka tidak ada pelanggaran.”

Ia menegaskan bahwa penjelasan ini berlaku untuk kontak antara Salah dan Julián Álvarez, dengan mengatakan, “Wasit dan wasit video menilai bahwa kontak antara Mohamed Salah dan Julián Álvarez merupakan kontak wajar dalam sepak bola.”

Situs resmi “FIFA” memublikasikan sudut pengambilan gambar baru dari insiden tersebut, yang menurutnya menunjukkan bahwa Alvarez berhasil menyentuh bola terlebih dahulu sebelum terjadi kontak dengan kapten timnas Mesir.

Situs tersebut menambahkan bahwa Salah tidak melanjutkan tuntutannya atas tendangan penalti, melainkan segera bangkit dan kembali membantu pertahanan, sebelum Argentina melancarkan serangan balik yang berujung pada gol kemenangan.

Colina: Beberapa keputusan akan tetap menjadi bahan perdebatan

Colina mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa beberapa situasi akan tetap terbuka untuk perbedaan pandangan, namun ia menekankan keyakinannya terhadap kinerja wasit selama turnamen.

“Selalu akan ada ruang untuk penilaian subjektif dalam beberapa keputusan wasit, namun kami puas dengan cara penerapan prinsip-prinsip ini sepanjang turnamen,” ujarnya.

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