Awal laga FC Groningen melawan Ajax diwarnai sejumlah momen menarik. Setelah Davy Klaassen gagal mengeksekusi penalti, gelandang itu tak lama kemudian tampak menyebabkan penalti bagi lawan. Namun, wasit Dennis Higler mengambil keputusan berbeda setelah meninjau tayangan ulang.

Klaassen melakukan tekel meluncur keras di dalam kotak penaltinya sendiri dan berbenturan dengan Brynjólfur Willumsson. Penonton tuan rumah di Euroborg menuntut penalti, tetapi Higler membiarkan permainan berlanjut.

Wasit VAR Edwin van de Graaf tidak sepenuhnya sependapat dengan keputusan itu dan meminta Higler meninjau tayangan di monitor. Setelah mempelajarinya, Higler tetap pada keputusan awalnya: tidak ada penalti.

Penjelasan Higler terdengar dalam siaran ESPN. Menurut wasit tersebut, kontak antara Klaassen dan Willumsson baru terjadi setelah bola melewati mereka.

"Apakah kamu punya sudut tayangan lain yang memperlihatkan kontak itu?" tanya Higler kepada Van de Graaf. Ia kemudian menjelaskan keputusannya: "Ya, kontaknya baru terjadi di sini. Pemain Groningen itu (Willumsson, red.) juga tidak menyentuh bola. Menurut saya, dia meluncur melewatinya di sini, jadi jelas bukan penalti."