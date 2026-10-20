Babak pertama pertandingan antara Paris Saint-Germain dan tamunya Barcelona, pada Selasa malam ini, di Liga Champions Eropa, menyaksikan sebuah insiden wasit yang kontroversial.

Barca bertandang ke markas Paris, pada pekan ketiga fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Pada menit ke-40, ketika Barca tertinggal oleh gol Desire Doue, Pedri mengirim umpan cantik yang membuat Fermin Lopez berhadapan seorang diri dengan kiper Paris, Safonov.

Lopez mencoba melewatkan bola di atas kepala kiper, tetapi Safonov menepis bola tersebut, hingga bola jatuh di antara pemain Barca dan Pacho, bek Paris.

Saat berebut bola, Fermin mengenai wajah Pacho ketika ia mencoba memainkan bola dengan kakinya, sementara bek Paris itu sedang menunduk untuk memainkan bola dengan kepalanya.

Pertandingan sempat dihentikan untuk perawatan Pacho, di tengah protes para pemain Paris atas tidak diambilnya tindakan terhadap Fermin.

Di sisi lain, jaringan "Archivo VAR", yang mengkhususkan diri dalam kasus-kasus wasit, menganalisis insiden tersebut.

Melalui akunnya di "X", mereka menulis: "Apakah teknologi video (VAR) seharusnya turun tangan dalam insiden yang terjadi antara Pacho dan Fermin?".

Mereka melanjutkan: "Jawabannya tidak. Bek itulah yang menurunkan kepalanya hingga setinggi pinggang, sehingga membahayakan keselamatan fisiknya sendiri".

Mereka menutup: "Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) mengklasifikasikan tindakan ini sebagai permainan berbahaya dari pihak bek".







