Penjaga Gawang Al-Qadisiyah Naik ke Takhta Tony dan Mematikan Kilauan Ronaldo

Penyerang Al-Qadsia asal Meksiko, Julian Kenionis, terus menampilkan performa gemilang musim ini, setelah mencetak dua gol indah saat melawan Al-Ittifaq pada Minggu malam.

Kenyonis mencetak dua gol tersebut pada malam kekalahan melawan Al-Ittifaq (2-3), dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen.

Dengan dua gol luar biasa ini, Kenionis menambah koleksi golnya menjadi 26, memimpin klasemen pencetak gol terbanyak Liga Roshen Profesional, sejajar dengan pemain Inggris Ivan Toney, bintang Al-Ahli Jeddah.

Penampilan gemilang Kenyonis ini memadamkan kilauan legenda Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, yang juga mencetak dua gol di putaran yang sama, membawa timnya meraih kemenangan atas Al-Najma (5-2).

Musim ini menyaksikan persaingan sengit di puncak daftar pencetak gol kompetisi, di mana Ronaldo sebelumnya telah dinobatkan sebagai pemenang Sepatu Emas dalam dua edisi terakhir dengan mencetak 35 dan 25 gol secara berturut-turut.