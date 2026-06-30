Penilaian yang sangat buruk terhadap wasit asal Maroko, Jalal Jid, pada malam yang diwarnai “kekacauan besar-besaran”

Pada malam yang seharusnya menjadi ujian bagi prestise wasit Maroko di panggung dunia, pertandingan antara Jerman dan Paraguay berubah menjadi adegan yang kacau balau... dan berakhir dengan penilaian yang sangat buruk.

Situs khusus “Arquivo Far” menempatkan wasit Jalal Jid di kursi terdakwa, memberinya nilai 2,0, dalam salah satu malam terburuk dalam sejarah wasit di Piala Dunia.

Situs tersebut menyoroti bahwa Jalal Jied menunjukkan performa yang lemah dalam pertandingan maraton antara Jerman dan Paraguay; di mana awalnya relatif tenang, dan ia membiarkan permainan berjalan lancar selama babak pertama meskipun ada beberapa kesalahan penilaian yang sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, performa wasit mulai menurun secara dramatis.

Puncak keruntuhan terjadi pada babak tambahan waktu, ketika Jid melakukan apa yang dilaporkan sebagai “kesalahan fatal” dengan mengabaikan pelanggaran jelas terhadap kiper Paraguay, Orlando Gil, dalam insiden yang terjadi tepat sebelum Jerman mencetak gol keduanya. Seandainya tidak ada intervensi Teknologi Video Asisten Wasit (VAR) untuk menegakkan pelanggaran tersebut, situasinya akan jauh lebih parah.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa jenis permainan seperti ini—di mana tidak ada perebutan bola—telah secara eksplisit diperingatkan oleh FIFA kepada para wasit untuk dikenakan sanksi sebelum turnamen dimulai. Namun, apa yang terjadi setelahnya adalah “kekacauan total,” menurut deskripsi situs tersebut.

Situs tersebut mencatat bahwa wasit asal Maroko itu pada dasarnya telah menyerah mengendalikan pertandingan, di mana ia memberikan kebebasan mutlak kepada para pemain untuk melakukan pelanggaran, serta mengabaikan pelanggaran dalam situasi yang digambarkannya sebagai aneh.

Situs tersebut juga menyoroti bahwa banyaknya pelanggaran yang diberikan tanpa alasan yang jelas, serta pertengkaran yang terus-menerus hingga babak adu penalti, menjadi sorotan utama pada babak terakhir.