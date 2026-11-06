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Pelatih kepala Real Madrid, Jose Mourinho, memberikan pandangan mendalam tentang Cristiano Ronaldo menyusul pemberitaan terbaru mengenai megabintang asal Portugal itu. Setelah bekerja sama di Bernabeu antara 2010 dan 2013, Mourinho menegaskan bahwa Ronaldo patut mendapat penghormatan yang layak ketika kelak pensiun.

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Mourinho mengenang mantan pemain andalannya, Ronaldo

Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho berbicara kepada pers menjelang laga tandang timnya melawan Valencia di La Liga. Ia juga menanggapi perkembangan terbaru terkait mantan bintang Bernabeu, Cristiano Ronaldo, setelah sang penyerang memutuskan pensiun dari sepakbola internasional bersama Portugal. Keduanya menjalani periode tiga tahun yang sangat sukses di ibu kota Spanyol antara 2010 dan 2013, bekerja sama dalam 164 pertandingan di semua kompetisi dan bersama-sama meraih gelar La Liga 2011–12 yang bersejarah.

Mourinho menegaskan bahwa keputusan apa pun terkait karier rekan senegaranya yang ikonis itu harus dihormati sepenuhnya oleh komunitas sepakbola.

Pelatih asal Portugal itu segera menjelaskan bahwa pengumuman tersebut bukan berarti karier Ronaldo sebagai pemain klub telah berakhir.

Menghormati ambisi Ronaldo untuk melanjutkan karier

“Saya tidak ingin mengomentarinya. Menurut saya, alih-alih mengomentari, keputusannya harus dihormati, sebagaimana mestinya,” kata pelatih asal Portugal itu kepada wartawan saat ditanya tentang rekan senegaranya.

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“Dia belum pensiun; kariernya belum berakhir. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa dia masih memiliki target dalam kariernya.”

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“Saya hanya ingin dia pensiun sebagai pemain pada hari yang berbeda dari kemarin,” jelas pelatih Real Madrid itu.

Mourinho meredam pembicaraan soal Ronaldo menjadi pelatih

Ketika ditanya apakah ia bisa membayangkan penyerang legendaris itu beralih menjadi pelatih setelah gantung sepatu, Mourinho tetap bersikap realistis.

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“Apakah saya akan melihatnya menjadi pelatih? Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, tetapi masih terlalu dini untuk berkomentar karena dia masih menjadi pemain,” kata Mourinho.

Pelatih Real Madrid itu kemudian kembali membahas persoalan skuad, seraya mengakui eratnya hubungan profesional dan panjangnya sejarah kebersamaan mereka.

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Real Madrid terus melaju di bawah Mourinho

Tim Mourinho memasuki pekan ke-12 dengan menempati peringkat ketiga klasemen La Liga berkat 27 poin, terpaut tipis dari pemuncak klasemen Barcelona dalam persaingan gelar.

Real Madrid bertekad memperpanjang rentetan tujuh kemenangan di semua kompetisi setelah meraih kemenangan 3-2 yang menguras tenaga atas AEK Athens di Liga Champions.

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Klub raksasa ibu kota itu kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik saat bersiap menghadapi Valencia di Mestalla.