Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-CSKA MOSKVAGetty Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Penilaian The Special One! Mourinho buka suara soal wacana pensiun Cristiano Ronaldo dan rahasia ruang ganti Madrid

Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Real Madrid, Jose Mourinho, memberikan pandangan mendalam tentang Cristiano Ronaldo menyusul pemberitaan terbaru mengenai megabintang asal Portugal itu. Setelah bekerja sama di Bernabeu antara 2010 dan 2013, Mourinho menegaskan bahwa Ronaldo patut mendapat penghormatan yang layak ketika kelak pensiun.

Iklan
Mourinho mengenang mantan pemain andalannya, Ronaldo

Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho berbicara kepada pers menjelang laga tandang timnya melawan Valencia di La Liga. Ia juga menanggapi perkembangan terbaru terkait mantan bintang Bernabeu, Cristiano Ronaldo, setelah sang penyerang memutuskan pensiun dari sepakbola internasional bersama Portugal. Keduanya menjalani periode tiga tahun yang sangat sukses di ibu kota Spanyol antara 2010 dan 2013, bekerja sama dalam 164 pertandingan di semua kompetisi dan bersama-sama meraih gelar La Liga 2011–12 yang bersejarah.

Mourinho menegaskan bahwa keputusan apa pun terkait karier rekan senegaranya yang ikonis itu harus dihormati sepenuhnya oleh komunitas sepakbola.

Pelatih asal Portugal itu segera menjelaskan bahwa pengumuman tersebut bukan berarti karier Ronaldo sebagai pemain klub telah berakhir.

Menghormati ambisi Ronaldo untuk melanjutkan karier

“Saya tidak ingin mengomentarinya. Menurut saya, alih-alih mengomentari, keputusannya harus dihormati, sebagaimana mestinya,” kata pelatih asal Portugal itu kepada wartawan saat ditanya tentang rekan senegaranya.

Iklan
Iklan

“Dia belum pensiun; kariernya belum berakhir. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa dia masih memiliki target dalam kariernya.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
VAL

VAL

LaLiga

07 Nov 2026

RMA

RMA

“Saya hanya ingin dia pensiun sebagai pemain pada hari yang berbeda dari kemarin,” jelas pelatih Real Madrid itu.

Mourinho meredam pembicaraan soal Ronaldo menjadi pelatih

Ketika ditanya apakah ia bisa membayangkan penyerang legendaris itu beralih menjadi pelatih setelah gantung sepatu, Mourinho tetap bersikap realistis.

Iklan

“Apakah saya akan melihatnya menjadi pelatih? Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, tetapi masih terlalu dini untuk berkomentar karena dia masih menjadi pemain,” kata Mourinho.

Pelatih Real Madrid itu kemudian kembali membahas persoalan skuad, seraya mengakui eratnya hubungan profesional dan panjangnya sejarah kebersamaan mereka.

Iklan
Real Madrid terus melaju di bawah Mourinho

Tim Mourinho memasuki pekan ke-12 dengan menempati peringkat ketiga klasemen La Liga berkat 27 poin, terpaut tipis dari pemuncak klasemen Barcelona dalam persaingan gelar.

Real Madrid bertekad memperpanjang rentetan tujuh kemenangan di semua kompetisi setelah meraih kemenangan 3-2 yang menguras tenaga atas AEK Athens di Liga Champions.

Iklan

Klub raksasa ibu kota itu kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik saat bersiap menghadapi Valencia di Mestalla.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Lihat Profil Penulis