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Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

Penilaian sangat keras terhadap Nick Woltemade! Legenda Bayern Luca Toni lebih memilih melihat penyerang lain di Juventus Turin

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Legenda penyerang Italia Luca Toni kembali mengungkapkan keraguannya terhadap penyerang Juventus Turin Nick Woltemade.

"Tidak juga," jawab Toni dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport ketika ditanya apakah pemain timnas Jerman itu meyakinkannya. "Juve seharusnya merekrut pencetak gol papan atas atau memberikan kepercayaan kepada pemain Italia."

Juara dunia 2006 itu, yang menjadi legenda di Bayern Munich antara 2007 dan 2010, juga punya kandidat yang lebih ingin ia lihat mengisi lini depan Juventus ketimbang Woltemade: "Saya akan selalu memilih Scamacca (Gianluca, penyerang timnas Italia dari Atalanta Bergamo, red.). Jika melihat hasilnya, saya rasa Scamacca tidak akan tampil lebih buruk daripada Woltemade."

Pemain Jerman berusia 24 tahun itu dipinjam Juve dari Newcastle United pada musim panas lalu dengan biaya peminjaman sebesar 3,6 juta euro. Sejauh ini, Woltemade hanya mampu tampil meyakinkan untuk klub Italia tersebut di Liga Europa, dengan tiga gol dan dua assist dalam empat penampilan. Di Serie A, sebaliknya, mantan pemain Bremen dan Stuttgart itu belum mencatat satu pun kontribusi gol setelah delapan pertandingan. Di media Italia, ia pun sudah kerap menuai kritik meski baru sedikit lebih dari dua bulan sejak kedatangannya.

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Toni juga telah mengungkapkan kepada Gazzetta pada akhir September betapa ia tidak terkesan dengan Woltemade. "Dia tidak membuat saya antusias karena ia tidak terlihat cukup klinis di depan gawang, padahal itu seharusnya menjadi kualitas terpenting seorang penyerang tengah," kata pria berusia 49 tahun itu, yang pernah mencatatkan 15 penampilan (dua gol) untuk Juventus antara Januari 2011 dan Januari 2012.

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Dalam menjalankan peran penyerang modern yang terlibat dalam permainan, Woltemade memang "bagus karena ia memiliki kualitas dan teknik yang dibutuhkan. Namun, saya lebih menyukai penyerang yang mungkin sesekali gagal mengirim umpan kepada rekan setimnya, tetapi mampu memasukkan setiap bola yang jatuh di kakinya di dalam kotak penalti ke gawang," ujar Toni.

Juventus v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Setelah awal yang sulit di Juve, yang kabarnya tidak memiliki opsi pembelian, Woltemade tidak dipanggil pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp untuk pertandingan Nations League mendatang di Serbia dan melawan Belanda. Itu menjadi pukulan lain bagi penyerang jangkung tersebut, meski Klopp tetap memberinya semangat.

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"Sejujurnya, Nick justru sedang melalui periode yang cukup baik di Juve. Banyak hal mulai kembali, tetapi ia memang menjalani masa yang tidak mudah setelah kepindahannya. Di Juve pun, meskipun kepindahan itu pada dasarnya sangat cerdas, dengan liga yang berbeda dan cuaca yang lebih baik, semuanya belum berjalan lancar," jelas Klopp mengenai keputusannya kali ini untuk tidak memanggil pemain yang telah mencatatkan 14 penampilan bersama timnas tersebut. Woltemade "berada di jalur yang baik. Ia sedikit kekurangan ancaman langsung untuk mencetak gol. Kemampuannya membangun dan melanjutkan permainan sudah ada. Karena itu, tentu saja pintunya tidak tertutup. Ini keputusan yang sulit bagi kami, tetapi terkadang performa mengalahkan segalanya," ujar Klopp.

Ditulis olehOliver Maywurm

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio:

 Tumbuh di dekat kota Trier yang indah, kota tertua di Jerman. Setelah belajar Bahasa Jerman, saya melakukan magang di GOAL dan tampil cukup baik sehingga tak lama kemudian bisa melakukan pelatihan di Munich. Sejak 2017, saya bekerja sebagai editor di GOAL dan SPOX.

⚽ Bagaimana saya masuk ke dunia sepak bola:

Sejauh yang saya ingat, Lars Ricken muda pada pertengahan 90-an adalah pahlawan pertama masa kecil saya. Kemenangan Jerman di Euro 1996, turnamen besar pertama yang saya ikuti dengan sadar, membuat saya jatuh cinta dengan sepak bola sejak itu.

🎯 Fokus utama dalam pekerjaan saya:

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🌟 Momen favorit saya dalam sepak bola:

Gol emas Oliver Bierhoff di Final Euro 1996, gol kemenangan Mario Götze di Final Piala Dunia 2014. Dan yang kurang terlihat tapi sangat berarti: Mengalami secara langsung di stadion saat usia tujuh tahun bagaimana Eintracht Trier kami menyingkirkan juara UEFA Cup Schalke dan juara Liga Champions Borussia Dortmund di DFB-Pokal.

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