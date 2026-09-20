Kembalinya Jose Mourinho ke Metropolitano menjadi mimpi buruk secara taktik, saat Real Madrid menyerahkan kendali kepada rival sekotanya dalam kekalahan mengecewakan 2-0. Meski memasuki pertandingan dengan momentum statistik, Real Madrid kalah duel di area tengah dan tidak memiliki vertikalitas yang diperlukan untuk merepotkan Jan Oblak. Laga berbalik secara menentukan dalam rentang 10 menit yang katastrofik pada awal babak kedua, ketika indisiplin dalam bertahan membuat Real menghadapi tugas amat berat yang tak mampu diatasi lini serang bertabur bintang mereka.

Struktur permainan tim runtuh seketika saat Dean Huijsen diusir keluar lapangan pada menit ke-52, sebuah tindakan yang langsung berujung pada gol pembuka Alex Grimaldo dari titik penalti. Atletico memanfaatkan keunggulan jumlah pemain hampir seketika, dengan Jonathan David menggandakan keunggulan hanya enam menit kemudian. Real menuntaskan laga dengan penguasaan bola hanya 35% dan cuma dua tembakan tepat sasaran, sebuah gambaran telak dari performa yang tidak memiliki kegigihan untuk bertahan maupun kecerdikan untuk menyerang balik secara efektif.

Kiper & Pertahanan

Thibaut Courtois - 6/10

Kiper Belgia itu dibiarkan terekspos oleh para pemain di depannya. Meski ia tak bisa berbuat banyak untuk penalti akurat Grimaldo atau tembakan jarak dekat David, ia mencegah kekalahan telak total dengan empat penyelamatan krusial. Distribusi bolanya terhambat oleh minimnya pergerakan di depannya, memaksanya lebih sering mengirim bola panjang daripada yang diinginkan Mourinho.

Dean Huijsen - 2/10

Penampilan yang benar-benar buruk dari bek muda itu. Kartu merahnya pada menit ke-52 menjadi titik balik pertandingan, bukan hanya membuat timnya bermain dengan 10 orang tetapi juga menghadiahkan penalti yang memungkinkan Atletico memecah kebuntuan. Naif secara taktik dan kalah secara fisik dalam atmosfer derby yang bertekanan tinggi.

Ibrahima Konate - 5/10

Konate kesulitan menjaga garis pertahanan setelah tandemnya diusir keluar lapangan. Meski ia membukukan sembilan sapuan dan tujuh intersep, ia berada di posisi yang salah untuk gol kedua saat Jonathan David bergerak ke ruang yang ia tinggalkan. Sore yang kacau bagi pemain Prancis itu.

Marc Cucurella - 5/10

Bermain dalam peran hibrida, Cucurella mendapati dirinya terus tertekan oleh tusukan agresif Marcos Llorente. Ia memberi sangat sedikit kontribusi saat menyerang, tanpa satu pun umpan silang sukses, dan kerap dipaksa melakukan aksi bertahan putus asa ketika Atletico menumpuk pemain di sisinya.

Denzel Dumfries - 4/10

Dumfries nyaris tak terlihat sebelum mendapat kartu kuning pada menit ke-49 karena pelanggaran sinis. Ia gagal memberikan lebar permainan yang dibutuhkan dalam sistem Mourinho dan terus-menerus kalah cepat dari Grimaldo. Sebuah penampilan yang tidak memiliki intensitas fisik yang biasanya lekat dengan permainannya.

Gelandang

Federico Valverde - 6/10

Sang kapten berusaha memimpin lewat teladan, menjangkau area yang sangat luas, tetapi ia kalah dalam pertarungan lini tengah ketika Atletico mencatatkan 65% penguasaan bola. Valverde menuntaskan 88% umpannya, namun sebagian besar bersifat lateral, gagal menembus lini karena ia dipaksa menjalankan peran pemadam kebakaran dalam bertahan.

Aurelien Tchouameni - 5/10

Tchouameni gagal memberikan perlindungan yang diperlukan untuk empat bek di belakangnya. Ia terlihat lamban dalam transisi dan digantikan pada menit ke-71 saat Mourinho mencari dinamisme yang lebih besar. Ia terlalu mudah dilewati dalam proses build-up gol kedua Atletico.

Jude Bellingham - 5/10

Sore yang membuat frustrasi bagi pemain Inggris itu. Ia menghabiskan lebih banyak waktu berdebat dengan wasit ketimbang menciptakan peluang, dan akhirnya mendapat kartu kuning pada menit ke-78. Ia kesulitan membangun koneksi dengan Mbappe dan praktis dimatikan dari permainan oleh Jose Cardoso.

Serangan

Arda Guler - 4/10

Guler hanya menjadi penumpang selama sebagian besar dari 54 menitnya di lapangan. Ia gagal mencatatkan satu pun tembakan atau umpan kunci sebelum dikorbankan demi tambahan pemain bertahan setelah kartu merah Huijsen. Intensitas Metropolitano tampak berlalu begitu saja darinya.

Vinicius Junior - 5/10

Pemain Brasil itu mampu diredam dengan baik oleh Nahuel Molina dan Romero. Ia kian terisolasi dan diganti lebih awal pada babak kedua sebagai bagian dari perombakan setelah kartu merah. Ini menjadi laga langka ketika dribelnya gagal menghasilkan satu pun peluang bersih.

Kylian Mbappe - 5/10

Mbappe hidup dari suplai yang sangat minim. Dengan penguasaan bola hanya 35%, ia dipaksa turun lebih dalam untuk menyentuh bola, yang meniadakan ancaman utamanya dalam berlari di belakang lini pertahanan. Ia menutup laga dengan dua tembakan, tak satu pun benar-benar menguji Oblak, dan tampak kecewa saat peluit akhir berbunyi.

Pemain pengganti & Manajer

Antonio Ruediger - 6/10

Masuk pada menit ke-54 untuk menstabilkan tim setelah kartu merah. Ia membawa agresivitas yang sangat dibutuhkan ke lini belakang, meski kerusakan yang terjadi pada dasarnya sudah telanjur besar.

Yan Diomande - 5/10

Dimainkan untuk memulihkan bentuk pertahanan, tetapi ia kesulitan menghadapi kecepatan serangan balik Atletico pada fase akhir laga.

Eduardo Camavinga - 6/10

Masuk pada fase akhir menggantikan Tchouameni; ia memperlihatkan kilasan vertikalitas yang sebelumnya tidak ada, tetapi semuanya terlambat.

Bernardo Silva - N/A

Masuk terlambat pada menit ke-82 dan tak punya waktu untuk memengaruhi hasil yang sudah ditentukan.

Jose Mourinho - 4/10

Setelan taktiknya terlalu pasif untuk sebuah derby. Dengan menyerahkan 65% penguasaan bola, ia mengundang tekanan yang tak mampu ditangani para bek mudanya. Pergantiannya lebih bersifat reaktif ketimbang proaktif, dan timnya tampak tidak memiliki rencana B begitu bermain dengan 10 orang.