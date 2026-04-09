Penilaian pemain Nottingham Forest vs FC Porto: Murillo dan Ortega tampil gemilang saat tim underdog berhasil meraih hasil imbang di Portugal

Nottingham Forest menampilkan permainan yang mengesankan dalam hal ketangguhan mental di Estadio do Dragao, mampu menahan tekanan taktis yang sangat besar hingga akhirnya meraih hasil imbang 1-1. Pertandingan ini ditentukan oleh kemampuan Forest dalam mempertahankan formasi 3-4-2-1 mereka melawan tim Porto yang mendominasi penguasaan bola (52%) dan menciptakan peluang yang jauh lebih baik. Meskipun gol pembuka Porto di awal pertandingan mengisyaratkan malam yang panjang bagi tim Inggris ini, gol bunuh diri Martim Fernandes yang aneh pada menit ke-13 memberikan harapan yang tidak mau dilepaskan oleh pasukan Vítor Pereira.

Babak kedua sebagian besar diwarnai oleh intervensi-intervensi putus asa dan disiplin struktural. Porto menyelesaikan pertandingan dengan Expected Goals (xG) sebesar 1,92 dibandingkan dengan 0,26 milik Forest, sebuah statistik yang menyoroti betapa tim tamu sangat bergantung pada barisan belakang dan kiper mereka. Dengan 31 sapuan dan 13 intersepsi yang tercatat, Forest menunjukkan kedewasaan taktis yang diperlukan untuk bertahan di benua Eropa, membuat raksasa Portugal itu frustrasi hingga peluit akhir.

Kiper & pertahanan

Stefan Ortega - 8/10

Pemain yang paling menonjol dari tim tamu. Ortega adalah alasan utama Forest tetap imbang, dengan melakukan 7 penyelamatan penting saat Porto membombardir gawangnya dengan 8 tembakan ke gawang. Penanganannya terhadap bola-bola tinggi sangat sempurna, memberikan ketenangan pada lini belakang yang sering kali tertekan oleh rotasi lebar Porto.

Murillo - 7/10

Kehadiran yang dominan di jantung pertahanan selama 45 menit pertama. Ia memimpin tim dalam duel udara yang berhasil sebelum digantikan pada babak pertama. Kemampuannya untuk maju dan memotong serangan sangat krusial dalam menghambat transisi awal, meskipun penarikannya memaksa perombakan formasi pada babak kedua.

Morato - 7/10

Bertugas menghalau ancaman fisik dari lini depan Porto, Morato tampil gemilang dalam hal penempatan posisinya. Ia memberikan kontribusi besar terhadap 31 sapuan bola yang dilakukan tim, sering kali menjadi pemain yang menyundul bola-bola umpan silang berbahaya yang melintas di kotak penalti.

Zach Abbott - 6/10

Pemain muda ini menghadapi tantangan berat saat menghadapi lawan berkualitas tinggi. Meskipun sesekali ia terkecoh oleh pergerakan Wendel Gomes, kecepatan pemulihannya sangat penting. Ia tetap disiplin dalam formasi pertahanan rendah dan tidak kehilangan semangat setelah tekanan awal dari Porto.

Lini Tengah

Dilane Bakwa - 5/10

Malam yang kurang memuaskan bagi bek sayap ini, yang kesulitan memberikan pengaruh dalam serangan balik. Ia kesulitan mengimbangi pergerakan Martim Fernandes yang sering melakukan overlap dan akhirnya diganti pada menit ke-60 setelah gagal mencatatkan umpan silang yang berhasil.

Ryan Yates - 7/10

Penampilan khas seorang kapten di lini tengah. Yates menjadi jangkar taktis, terus-menerus melindungi tiga bek dan mengganggu ritme Porto. Keempat pelanggaran yang dilakukannya bersifat taktis dan perlu, yang secara efektif mematahkan momentum tuan rumah di sepertiga akhir lapangan.

Dan Ndoye - 6/10

Ndoye menunjukkan energi dan kerja keras, tetapi kurang memiliki umpan akhir yang tepat untuk benar-benar menghukum Porto saat melakukan serangan balik. Dia bekerja tanpa lelah untuk menutupi lapangan saat transisi, meskipun akurasi operannya menurun seiring berjalannya pertandingan dan kelelahan mulai terasa.

Nicolas Dominguez - 6/10

Pemain asal Argentina itu menunjukkan ketangguhan yang dibutuhkan bersama Yates. Ia tampil efisien dalam mendistribusikan bola, namun menghabiskan sebagian besar waktu malam itu mengejar bayangan saat Porto terus menguasai bola di lini tengah. Namun, kerja kerasnya tak terbantahkan.

Serangan

Morgan Gibbs-White - 6/10

Kreativitas Forest sebagian besar diredam oleh gelandang-gelandang Porto yang bermain dalam. Ia kesulitan menemukan ruang kosong di antara lini dan hanya mendapat beberapa sentuhan di sepertiga akhir lapangan sebelum diganti dengan pemain segar pada menit ke-60.

James McAtee - 5/10

McAtee merasa kesulitan menghadapi permainan yang keras ini. Dia sempat menunjukkan kualitas teknisnya, tetapi sering kali direbut bola oleh para bek Porto. Dia kurang memiliki ketajaman yang diperlukan untuk memanfaatkan beberapa peluang yang dimilikinya.

Chris Wood - 5/10

Ia tampak terisolasi selama 46 menit di lapangan. Meskipun permainannya yang menahan bola kadang-kadang berguna, ia kurang mendapat umpan yang memadai untuk menjadi ancaman gol yang sesungguhnya. Pergantiannya pada babak pertama merupakan langkah taktis untuk mempercepat transisi.

Pemain pengganti & manajer

Igor Jesus - 6/10

Dimasukkan pada babak kedua menggantikan Wood, ia memberikan ancaman yang lebih dinamis namun masih kesulitan menguji Diogo Costa di gawang Porto.

Nikola Milenkovic - 7/10

Menggantikan Murillo dan tampil luar biasa dalam duel udara selama 20 menit terakhir, memastikan Forest mempertahankan hasil imbang.

Omari Hutchinson - 6/10

Memberikan dorongan energi yang sangat dibutuhkan di sayap kanan, meski hasil akhirnya tetap tidak konsisten.

Neco Williams - 6/10

Menunjukkan performa pertahanan yang lebih baik daripada Bakwa selama setengah jam terakhir.

Ibrahim Sangare - N/A

Masuk di akhir pertandingan untuk memperkuat lini tengah.

Vítor Pereira - 7/10

Manajer layak mendapat pujian atas pergantian pemainnya yang tepat waktu. Menyadari bahwa timnya sedang kewalahan, pergantian dua pemain pada babak pertama membantu menstabilkan struktur pertahanan dan memastikan satu poin penting melawan mantan klubnya.