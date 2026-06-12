Penilaian pemain Korea Selatan vs Republik Ceko: Hwang In-beom jadi pahlawan sementara Patrik Schick kesulitan

Republik Korea mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan 2–1 yang penuh perjuangan atas Republik Ceko, berhasil bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk mengamankan tiga poin di Grup A. Sundulan keras Ladislav Krejcí dari lemparan ke dalam Vladimir Coufal seolah membuahkan hasil dari strategi serangan balik Ceko, namun kualitas permainan Korea akhirnya menentukan di seperempat jam terakhir yang penuh ketegangan.

In-beom Hwang membuktikan perbedaannya, menyamakan kedudukan dengan tendangan chip yang halus sebelum memberikan umpan silang kepada pemain pengganti Hyeon-gyu Oh untuk menyelesaikan pembalikan keadaan. Kapten Heung-min Son mengalami malam yang membuat frustrasi di depan gawang, digagalkan oleh Matej Kovar dalam situasi satu lawan satu, tetapi kedalaman skuad Korea dari bangku cadangan memberikan dampak yang menentukan saat Piala Dunia pertama Republik Ceko dalam 20 tahun dimulai dengan kekalahan.

Di bawah ini, kami memberikan penilaian untuk semua pemain yang tampil ...

Korea Selatan

Penjaga Gawang & Pertahanan

Seung-gyu Kim (8/10)

Melakukan penyelamatan penting di saat-saat kritis, menggagalkan upaya Adam Hlozek dari jarak dekat dan Michal Sadílek pada menit ke-94 ketika keunggulan masih tipis 2–1. Hanya kebobolan oleh sundulan Krejčí dari tendangan bebas, intervensinya di menit-menit akhir memastikan kemenangan.

Han-beom Lee (7/10)

Berkontribusi dalam pertahanan di lini belakang dan maju ke depan untuk mendukung serangan di sisi kanan. Melakukan sundulan dari tendangan sudut yang meleset di babak pertama dan melakukan sapuan penting di akhir pertandingan untuk meredakan tekanan selama waktu tambahan.

Gi-hyuk Lee (6/10)

Menjalankan tugasnya sebagai bek tengah kiri tanpa insiden berarti hingga menit-menit akhir. Mendapat kartu kuning satu-satunya dalam pertandingan ini pada menit ke-96 karena menghentikan serangan balik Ceko, sebuah intervensi yang diperlukan untuk mempertahankan hasil akhir.

Min-jae Kim (7/10)

Menjadi tumpuan pertahanan dengan kehadiran fisik dan kemampuan udara yang dimilikinya, serta memenangkan duel melawan para penyerang Ceko. Melakukan distribusi bola dengan baik dari posisi dalam dan mengambil alih ban kapten setelah Son diganti, meskipun ia berhasil dikalahkan oleh Krejčí yang mencetak gol pembuka.

Lini Tengah

In-beom Hwang (9/10)

Menampilkan performa yang menentukan hasil pertandingan dengan mencetak satu gol dan satu assist pada momen-momen krusial. Gol penyama kedudukan pada menit ke-67 tercipta saat ia menerima umpan dari Kang-in Lee dan melepaskan tendangan chip yang melewati Kovar, sebelum umpan silangnya dari sisi kanan diselesaikan oleh Oh menjadi gol penentu kemenangan.

Seung-ho Paik (7/10)

Menjadi pengatur permainan di lini tengah yang memungkinkan para kreator Korea bersinar, berkontribusi pada penguasaan bola 62%. Memberikan umpan kunci kepada In-beom Hwang di ruang kosong sebelum gol penentu tercipta.

Jae-sung Lee (7/10)

Berperan efektif sebagai nomor sepuluh pada satu jam pertama, memberikan umpan menentukan untuk membebaskan Son dalam situasi satu lawan satu. Upaya reboundnya diselamatkan oleh Kovar sebelum digantikan oleh Hee-chan Hwang pada menit ke-62.

Tae-seok Lee (7/10)

Memberikan keleluasaan dari posisi bek sayap kiri dan menghalau serangan balik Ceko di sayapnya. Memberikan umpan silang dan bekerja sama dengan gelandang, tetapi menciptakan lebih sedikit peluang jelas dibandingkan sisi kanan yang produktif sebelum diganti pada menit ke-69.

Kang-in Lee (8/10)

Kekuatan kreatif utama Korea, memberikan umpan assist yang indah untuk gol penyama kedudukan Hwang In-beom di antara para bek. Memaksa Kovar melakukan penyelamatan dengan melompat pada menit ke-14 melalui tendangan kerasnya dan menarik perhatian Krejčí sepanjang pertandingan.

Young-woo Seol (7/10)

Memberikan kontribusi dalam hal energi dan keleluasaan di sayap kanan, serta berkolaborasi dengan baik bersama Kang-in Lee sepanjang pertandingan. Upaya pemulihannya di lini belakang dan umpan silangnya menciptakan peluang-peluang berbahaya saat Korea mendominasi wilayah permainan dalam waktu yang cukup lama.

Serangan

Heung-min Son (6/10)

Memimpin serangan namun mengalami malam yang frustrasi meskipun memiliki banyak peluang. Tendangannya diblok oleh Hranac, melambung di atas mistar gawang, dan digagalkan dalam situasi satu lawan satu oleh Kovar pada menit ke-56. Turun ke belakang untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya namun tidak mampu menemukan sentuhan akhir yang tepat.

Pemain Cadangan & Manajer

Hee-chan Hwang (6/10)

Menggantikan Jae-sung Lee pada menit ke-62 setelah gol pembuka Republik Ceko dan memberikan energi baru dalam serangan. Melakukan beberapa gerakan untuk meregangkan pertahanan selama periode comeback tanpa mencatat kontribusi individu yang signifikan.

Hyeon-gyu Oh (8/10)

Tampil sebagai pemain pengganti yang menentukan, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-80 hanya sebelas menit setelah menggantikan Son. Mengantisipasi umpan silang In-beom Hwang dan mengungguli Hranac untuk melepaskan tendangan kaki kiri yang tenang melewati Kovar.

Ji-sung Eom (6/10)

Masuk pada menit ke-69 menggantikan Tae-seok Lee dan berkontribusi pada formasi pertahanan Korea sambil mempertahankan keunggulan. Keterlibatannya dalam serangan terbatas karena tim memprioritaskan pengaturan permainan di menit-menit akhir.

Jin-gyu Kim (6/10)

Masuk pada menit ke-84 untuk membantu mengamankan kemenangan, menggantikan pencetak gol In-beom Hwang. Berkontribusi dalam manajemen waktu selama menit-menit terakhir dan enam menit tambahan waktu tanpa momen individu yang signifikan.

Jin-seob Park (6/10)

Masuk pada menit ke-84 sebagai pemain pengganti kelima Korea. Bertugas mempertahankan keunggulan saat Republik Ceko melakukan serangan gencar di akhir pertandingan, dan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa insiden saat tim mempertahankan kemenangan.

Myung-Bo Hong

Memilih formasi 3-4-2-1 dengan Kang-in Lee sebagai pengatur serangan. Merespons dengan baik saat tertinggal melalui pergantian pemain yang tepat—Oh dan Eom masuk pada menit ke-69, dan Oh mencetak gol sebelas menit kemudian. Menginstruksikan para pemainnya untuk memperketat pertahanan di akhir pertandingan guna mengamankan kemenangan comeback.





Republik Ceko

Penjaga Gawang & Pertahanan

Matej Kovar (7/10)

Menampilkan performa individu yang luar biasa meskipun timnya kalah, dengan melakukan beberapa penyelamatan penting. Menggagalkan tendangan jarak jauh Kang-in Lee, melakukan dua penyelamatan pada menit ke-49, dan menahan tendangan Son dalam situasi satu lawan satu. Tidak bisa berbuat banyak atas kedua gol yang kebobolan.

Vladimír Coufal (7/10)

Memberikan assist untuk gol pembuka Republik Ceko dengan lemparan ke dalam yang kuat yang menemukan Krejčí yang tidak terkawal. Lemparan jauhnya terus-menerus menimbulkan masalah sepanjang pertandingan, dan ia melakukan overlap secara efektif di sisi kanan untuk memberikan peluang umpan silang.

Stepan Chaloupek (6/10)

Kesulitan mempertahankan bola sepanjang pertandingan, membuat kesalahan dalam penguasaan bola yang memungkinkan Korea merebut kembali bola di area berbahaya. Berposisi di sisi kanan dari tiga bek, distribusi bolanya yang tidak konsisten membatasi permainan build-up Republik Ceko.

Robin Hranac (7/10)

Melakukan blok penting untuk menggagalkan Son di babak pertama, menghalangi apa yang tampak seperti gol pasti. Namun, ia dikalahkan oleh Hyeon-gyu Oh dalam perebutan bola untuk gol kemenangan, gagal mengawasi pergerakan pemain pengganti tersebut.

Ladislav Krejcí (7/10)

Mencetak gol pembuka lewat sundulan yang sangat bagus dari umpan lemparan ke dalam Coufal, melompat tanpa terkawal untuk mengarahkan bola ke sudut gawang. Bertugas mengawal Kang-in Lee secara ketat, namun tak mampu mencegah assist yang berujung pada gol penyama kedudukan.

Jaroslav Zeleny (6/10)

Bermain sebagai bek sayap kiri, bekerja sama dengan Provod dan Sulc dalam serangan di sayap. Memberikan umpan silang dan berkontribusi dalam pertahanan tanpa kesalahan, meskipun dampak keseluruhannya terbatas dibandingkan dengan Coufal di sisi yang berlawanan.

Lini tengah

Tomas Soucek (7/10)

Satu sundulannya dianulir karena offside pada menit ke-77 yang seharusnya mengembalikan keunggulan Republik Ceko. Berlarian ke segala arah dan memberikan kehadiran di udara saat tendangan bebas, meskipun gol yang dianulir itu menjadi titik balik.

Alexandr Sojka (6/10)

Memainkan peran di lini tengah bersama Souček, tetapi dampaknya terbatas pada momen-momen penting pertandingan. Tidak mampu mengendalikan pertarungan di lini tengah melawan pemain-pemain Korea yang secara teknis lebih unggul sebelum diganti pada menit ke-85.

Lukas Provod (6/10)

Menunjukkan momen-momen berkualitas saat menguasai bola, tetapi terkadang kehilangan bola di area berbahaya. Kontribusi kreatifnya terbatas dan ia ditarik keluar pada menit ke-64 sebagai bagian dari tiga pergantian pemain Republik Ceko setelah memimpin.

Serangan

Pavel Sulc (6/10)

Beroperasi di belakang Schick tetapi kesulitan memberikan dampak melawan pertahanan Korea yang terorganisir. Tidak mampu menemukan ruang di antara lini dan sering kehilangan bola sebelum diganti pada menit ke-64.

Patrik Schick (5/10)

Mengalami malam yang sulit sebagai penyerang tunggal, sebagian besar dinetralkan oleh Min-jae Kim dan pertahanan Korea. Hanya menerima sedikit umpan, tidak ada tembakan ke gawang, dan ditarik keluar pada menit ke-64 saat Koubek mencari pendekatan yang berbeda.

Pemain Cadangan & Manajer

Tomas Chory (6/10)

Masuk pada menit ke-64 untuk menjadi target umpan lambung berkat postur tubuhnya yang tinggi. Melakukan sundulan dan mengalihkan perhatian bek lawan dalam duel, namun tidak mampu mencetak gol atau mengubah arah pertandingan.

Adam Hlozek (6/10)

Masuk pada menit ke-64 dan menciptakan peluang terbaik bagi Republik Ceko setelah masuk, memaksa Seung-gyu Kim melakukan penyelamatan dari jarak dekat. Menunjukkan kemauan untuk berlari ke belakang, tetapi tidak dapat mencetak gol penyama kedudukan.

Michal Sadílek (6/10)

Melakukan tendangan bebas yang disundul oleh Souček, namun gol tersebut dianulir karena offside. Melakukan tendangan dari dalam kotak penalti yang diselamatkan oleh Kim pada menit ke-94 - pemain pengganti paling berpengaruh bagi Republik Ceko meskipun timnya kalah.

Mojmír Chytil (6/10)

Masuk pada menit ke-85 sebagai pemain pengganti keempat Republik Ceko untuk serangan terakhir. Memiliki waktu yang sangat sedikit untuk mempengaruhi jalannya pertandingan pada menit-menit akhir saat timnya mengejar gol penyama kedudukan tanpa menciptakan peluang yang jelas.

Miroslav Koubek

Menerapkan formasi serangan balik 3-4-2-1 dengan Krejci sebagai kapten dan Schick di lini depan. Tiga pergantian pemainnya pada menit ke-64 setelah unggul membuat tim bermain lebih bertahan, tetapi mereka kebobolan dua kali dalam waktu tiga belas menit. Keputusan offside Soucek pada menit ke-77 terbukti menjadi titik balik.