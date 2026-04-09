Penilaian pemain Crystal Palace vs Fiorentina: Jean-Philippe Mateta tampil gemilang saat The Eagles yang tak kenal ampun menghancurkan The Viola

Crystal Palace menampilkan salah satu penampilan terbaik mereka di kompetisi Eropa hingga saat ini, secara sistematis mengoyak pertahanan Fiorentina yang kesulitan menghadapi serangan vertikal dan keunggulan fisik The Eagles. Pertandingan berubah secara drastis pada 30 menit pertama ketika Jean-Philippe Mateta mencetak gol penalti pada menit ke-24, sebuah gol yang menjadi katalisator bagi penampilan dominan mereka. Formasi 3-4-2-1 Palace membuat tim Italia itu kewalahan, membatasi tim tamu hanya pada 0,51 Expected Goals (xG) meskipun Viola menikmati penguasaan bola yang sedikit lebih banyak.

Intensitas tidak surut setelah jeda, karena pasukan Oliver Glasner mempertahankan blok pertahanan yang kompak sambil tetap mematikan dalam serangan balik. Tyrick Mitchell menggandakan keunggulan tak lama setelah babak pertama, memanfaatkan umpan Mateta, sebelum Ismaila Sarr menambah keunggulan di waktu tambahan. Dengan total 16 tembakan dan lima duel udara yang dimenangkan, Palace tampak sebagai tim yang lebih unggul, naik ke posisi yang kuat di klasemen Conference League dan membuat Fiorentina terpuruk akibat serangan yang lesu.

Kiper & pertahanan

Dean Henderson - 7/10

Malam yang cukup tenang bagi sang kapten, tetapi ia menangani semuanya dengan ketenangan yang luar biasa. Henderson melakukan dua penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap bersih dan sangat penting dalam fase pembangunan serangan, memastikan Palace melewati tekanan awal Fiorentina. Komunikasinya membantu mempertahankan lini pertahanan yang mencatat 31 sapuan.

Maxence Lacroix - 8/10

Pemain asal Prancis itu bagaikan tembok kokoh di jantung barisan pertahanan tiga orang. Kecepatan reaksinya sangat penting dalam menetralisir ancaman dari Gudmundsson, dan ia memainkan peran kunci dalam 11 intersepsi yang dilakukan tim. Kemampuan Lacroix untuk maju ke lini tengah sambil membawa bola menambah dimensi kerumitan taktis yang tak bisa diatasi Fiorentina.

Justine Canvot - 7/10

Penampilan yang stabil dan disiplin dari pemain muda ini. Ia tidak membuat permainannya terlalu rumit, dengan fokus pada kesadaran posisi dan melindungi zona tengah. Ia melengkapi Lacroix dengan baik, menjalankan tugas pertahanannya tanpa banyak keributan.

Chris Richards - 6/10

Sebagai pemain yang paling diuji di lini belakang, Richards sebagian besar mampu mempertahankan posisinya dengan baik. Dia memang mendapat kartu kuning pada menit ke-76 karena melakukan pelanggaran taktis, yang diperlukan untuk menghentikan serangan balik langka dari Viola. Dia diganti tak lama setelah itu untuk menghindari risiko mendapat kartu kuning kedua.

Daniel Munoz - 7/10

Kerja kerasnya di sayap kanan tak kenal lelah. Munoz memberikan keleluasaan yang meregangkan formasi 4-3-3 Fiorentina, memaksa Gosens untuk bermain defensif daripada menyerang. Permainan overlap-nya terus-menerus menjadi duri bagi tim tamu.

Tyrick Mitchell - 8/10

Mitchell bisa dibilang sebagai pemain yang paling menonjol di lini pertahanan. Ia tidak hanya tetap disiplin dalam menghadapi Harrison, tetapi juga muncul pada menit ke-32 untuk mencetak gol penting yang membuat Palace menguasai permainan sepenuhnya. Lari dan penyelesaian yang tepat waktu dari bek sayap ini.

Lini Tengah

Adam Wharton - 8/10

Sebuah pertunjukan kelas atas dalam hal pengaturan serangan dari lini tengah. Kesadaran spasial Wharton memungkinkannya untuk mengendalikan tempo permainan, dengan sebagian besar umpannya berhasil dan terus-menerus menemukan trio penyerang. Ia diganti pada detik-detik terakhir setelah penampilan yang membuktikan mengapa ia adalah jantung dari tim ini.

Daichi Kamada - 8/10

Kecerdasan Kamada di ruang-ruang kosong sangat menyenangkan untuk disaksikan. Ia menyeimbangkan tanggung jawab defensifnya dengan bakat menyerang, yang ditutup dengan assist akurat untuk gol Sarr di menit ke-91. Fleksibilitas taktisnya memungkinkan Palace beralih dari formasi 5-4-1 saat tidak menguasai bola menjadi 3-4-3 dalam sekejap.

Serangan

Evan Guessand - 6/10

Meskipun ia tidak mencetak gol, pergerakannya tanpa bola menciptakan celah yang signifikan untuk dimanfaatkan oleh Mateta. Guessand bekerja keras untuk mengganggu barisan belakang Fiorentina sebelum digantikan oleh Yeremy Pino pada menit ke-66 saat Glasner mencari energi baru.

Ismaila Sarr - 8/10

Sarr menjadi ancaman konstan dengan kecepatan dan gaya bermainnya yang langsung. Ia secara konsisten mengungguli Dodo dalam hal kecepatan dan akhirnya mencetak gol yang pantas ia dapatkan pada masa tambahan waktu, menyelesaikan peluang dengan klinis setelah menerima umpan terobosan dari Kamada. Penampilan dengan kualitas teknis yang tinggi.

Jean-Philippe Mateta - 9/10

Pemain Terbaik Pertandingan yang tak terbantahkan. Mateta tak terbendung, memadukan kekuatan fisik dengan permainan penghubung yang halus. Ia mengeksekusi penalti dengan presisi klinis pada menit ke-24 dan memberikan assist untuk Mitchell hanya delapan menit kemudian. Angka xG Palace sebesar 3,45 sebagian besar merupakan hasil dari dominasinya di sepertiga akhir lapangan.

Pemain pengganti & manajer

Yeremy Pino (66') - 6/10

Dimasukkan untuk mencetak gol ketiga, Pino tampil lincah dan terus menekan barisan pertahanan Italia yang mulai kelelahan. Ia memberikan opsi serangan yang lebih luas di sisi kiri pada seperempat terakhir pertandingan.

Jefferson Lerma (84') - N/A

Dimasukkan pada menit-menit akhir untuk memperkuat lini tengah dan mengamankan hasil pertandingan.

Will Hughes (90+4') - N/A

Penampilan singkat di menit-menit akhir untuk menghabiskan waktu.

Brennan Johnson (90+4') - N/A

Masuk pada detik-detik terakhir waktu tambahan.

Oliver Glasner - 9/10

Glasner telah memenangkan pertarungan taktis bahkan sebelum bola ditendang. Keputusannya untuk tetap menggunakan formasi 3-4-2-1 benar-benar menetralisir formasi 4-3-3 milik Vanoli. Cara dia melatih tim ini agar begitu efisien tanpa harus menguasai bola secara dominan adalah bukti kehebatan manajemen taktisnya.